Избран президент МОК

Томас Бах был единственным кандидатом на пост главы организации.

Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран на новый четырехлетний срок. Об этом было объявлено в ходе 137-й сессии МОК, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, он был единственным кандидатом на пост главы организации. За его переизбрание проголосовали 93 человека, против - один.

Дорогие друзья и коллеги, хочу поблагодарить вас от всего сердца. Это невероятно, учитывая реформы и трудности, через которые нам пришлось пройти. Я хочу возглавлять МОК в соответствии с моим предвыборным девизом "Единство в многообразии" и быть президентом для всех вас, это обязательство относится ко второму и заключительному моему сроку. Мы можем жить в соответствии с нашим олимпийским девизом "Быстрее, выше, сильнее", - сказал Бах.

Также он предложил добавить слово "вместе" к девизу "Быстрее, выше, сильнее".

Полномочия президента МОК после избрания вступят в силу по окончании Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Томасу Баху 67 лет. Он возглавляет МОК с 2013 года. В 1991 году Бах стал членом МОК, с 1996 по 2000 - входил в исполком организации, с 2000 - был вице-президентом МОК.

Он становился олимпийским чемпионом в фехтовании в 1976 году.

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