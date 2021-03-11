В каких случаях тесты на COVID-19 могут быть ложноотрицательными

Новый коронавирус нельзя обнаружить в доступном биоматериале.

При тестировании на COVID-19 у некоторых пациентов вирус может отсутствовать в ротоглотке, это создает проблему для диагностики, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Известия" .

Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Тестов сейчас достаточно, и вопросов к их технической чувствительности нет. Проблема в другом. У значительной части больных, особенно тяжелых, вируса в ротоглотке просто нет, а брать мазок из бронхов, где вирус есть, крайне опасно для врача, — сказал Лукашев.

По его словам, в этом заключается особенность нового коронавируса, так как вирус нельзя обнаружить в доступном биоматериале.

Такая ситуация характерна только для нового коронавируса, потому что другие коронавирусы размножаются исключительно в ротоглотке и носоглотке, где их можно легко найти, — сообщил Лукашев.

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