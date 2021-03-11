Жительница Костанайской области скончалась: скорая не смогла проехать из-за неочищенной дороги

В итоге в руки медиков она попала только спустя час с момента вызова.

Жительница села Рыспай скончалась в Костанайской области, не дождавшись скорой помощи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Медики не смогли добраться вовремя из-за сильного бурана в регионе. Дороги на момент приезда бригады расчистить не успели. На вездеходе женщину из поселка на трассу вывезли спасатели. В итоге в руки медиков она попала только спустя час с момента вызова.

Врачи областной больницы диагностировали у нее несколько заболеваний.

Острая сосудистая патология с разрывом сосудов головного мозга с поражением ЦНС. Не совместимая с жизнью. В областную больницу пациентка была доставлена в состоянии комы. Сопутствующий диагноз - коронавирус, возможно, усугубил состояние. Проведено лечение в реанимационном отделении. Был так же проведен консилиум с участием неврологов и нейрохирургов. К сожалению, пациентка скончалась. пресс-секретарь областной больницы Ксения Барабанова

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