Главное о коронавирусе в Казахстане на 11 марта

За прошедшие сутки зарегистрировано 752 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 752 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 220 077 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 26012 (+94),
- в городе Алматы – 26471 (+197),
- в ВКО – 22360 (+18),
- в Атырауской области – 17541 (+33),
- в Павлодарской области – 18311 (+53),
- в Карагандинской области – 15897 (+62),
- в Акмолинской области – 14292 (+52),
- в ЗКО – 13596 (+74),
- в СКО – 12641 (+19),
- в Костанайской области – 12924 (+50),
- в Алматинской области – 11367 (+45),
- в городе Шымкент – 6310 (+18),
- в Жамбылской области – 6090 (+17),
- в Туркестанской области – 4335 (+1),
- в Мангистауской области – 4292 (+4),
- в Актюбинской области – 4424 (+14),
- в Кызылординской области – 3907 (+1).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 662 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 126,
- в городе Алматы - 77,
- в городе Шымкент - 6,
- в Акмолинской области - 69,
- в Актюбинской области - 41,
- в Алматинской области - 18,
- в Атырауской области - 24,
- в ВКО - 21,
- в Жамбылской области – 10,
- в ЗКО - 43,
- в Карагандинской области - 47,
- в Костанайской области - 53,
- в Кызылординской области - 10,
- в Мангистауской области - 2,
- в Павлодарской области - 67,
- в СКО - 44,
- в Туркестанской области - 4.
Всего в стране выздоровели – 204 129 человек от COVID-19.
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