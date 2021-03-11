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Главное о коронавирусе в Казахстане на 11 марта

Фото: zakon.kz. 11 марта 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 752 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 752 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 220 077 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 26012 (+94),
  • в городе Алматы – 26471 (+197),
  • в ВКО – 22360 (+18),
  • в Атырауской области – 17541 (+33),
  • в Павлодарской области – 18311 (+53),
  • в Карагандинской области – 15897 (+62),
  • в Акмолинской области – 14292 (+52),
  • в ЗКО – 13596 (+74),
  • в СКО – 12641 (+19),
  • в Костанайской области – 12924 (+50),
  • в Алматинской области – 11367 (+45),
  • в городе Шымкент – 6310 (+18),
  • в Жамбылской области – 6090 (+17),
  • в Туркестанской области – 4335 (+1),
  • в Мангистауской области – 4292 (+4),
  • в Актюбинской области – 4424 (+14),
  • в Кызылординской области – 3907 (+1).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 662 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 126,
  • в городе Алматы - 77,
  • в городе Шымкент - 6,
  • в Акмолинской области - 69,
  • в Актюбинской области - 41,
  • в Алматинской области - 18,
  • в Атырауской области - 24,
  • в ВКО - 21,
  • в Жамбылской области – 10,
  • в ЗКО - 43,
  • в Карагандинской области - 47,
  • в Костанайской области - 53,
  • в Кызылординской области - 10,
  • в Мангистауской области - 2,
  • в Павлодарской области - 67,
  • в СКО - 44,
  • в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровели – 204 129 человек от COVID-19.

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