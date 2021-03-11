Главное о коронавирусе в Казахстане на 11 марта

За прошедшие сутки зарегистрировано 752 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 752 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 220 077 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 26012 (+94),

в городе Алматы – 26471 (+197),

в ВКО – 22360 (+18),

в Атырауской области – 17541 (+33),

в Павлодарской области – 18311 (+53),

в Карагандинской области – 15897 (+62),

в Акмолинской области – 14292 (+52),

в ЗКО – 13596 (+74),

в СКО – 12641 (+19),

в Костанайской области – 12924 (+50),

в Алматинской области – 11367 (+45),

в городе Шымкент – 6310 (+18),

в Жамбылской области – 6090 (+17),

в Туркестанской области – 4335 (+1),

в Мангистауской области – 4292 (+4),

в Актюбинской области – 4424 (+14),

в Кызылординской области – 3907 (+1).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 662 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 126,

в городе Алматы - 77,

в городе Шымкент - 6,

в Акмолинской области - 69,

в Актюбинской области - 41,

в Алматинской области - 18,

в Атырауской области - 24,

в ВКО - 21,

в Жамбылской области – 10,

в ЗКО - 43,

в Карагандинской области - 47,

в Костанайской области - 53,

в Кызылординской области - 10,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 67,

в СКО - 44,

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровели – 204 129 человек от COVID-19.

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