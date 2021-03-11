Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"

Экс-президент Грузии заявил, что у иностранных инвесторов возникают проблемы.

Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что киевские власти имеют "репутацию кидалова", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

С таким заявлением политик выступил в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что в Украине нет иностранных инвестиций, доля которых составляет в ВВП менее двух процентов. По его словам, из них "настоящих" - только 0,2 процента.

По словам Саакашвили, именно эти деньги должны заходить, чтобы создавать рабочие места для граждан страны.

А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают, - добавил экс-президент Грузии.

Он пояснил, что инвесторов на Украине обирают до нитки, и они не могут "выйти целыми".

Саакашвили, ранее занимавший пост президента Грузии, в 2013 году покинул страну после того, как против него возбудили уголовные дела. Весной 2015 года его, уже получившего гражданство Украины, назначили губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016-го бывший тогда президентом Петр Порошенко уволил Саакашвили, а в 2017-м лишил гражданства.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали политика в Польшу, откуда он осенью 2017 года незаконно попал на территорию страны, прорвав кордоны пограничников. В 2019 следующий президент Украины Владимир Зеленский года вернул Саакашвили гражданство, а еще через год назначил главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

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