Легко ли быть родителем? "Нестле" представила результаты исследования The Parenting Index

По результатам исследования, более трети родителей во всем мире чувствуют себя одинокими.

Компания "Нестле" представила результаты The Parenting Index – первого в своем роде глобального исследования по вопросам, которые волнуют современных родителей, сообщает zakon.kz.

По результатам исследования, более трети родителей во всем мире чувствуют себя одинокими, несмотря на то, что в сегодняшнем мире все постоянно находятся на связи.

Исследование The Parenting Index было инициировано компанией "Нестле" в рамках обязательства по поддержке семей в первые 1 000 дней жизни их детей. Оно впервые представляет 8 универсальных факторов, влияющих на опыт родительства вне зависимости от географии проживания семьи. Исследование проводится в рамках глобальной инициативы "Нестле" по вопросам поддержки родителей (Nestlé Parenting Initiative), призванной облегчить жизнь современных родителей.

Опрос более 8 000 мам и пап с детьми в возрасте до 1 года, проведенный в 16 странах мира, стал источником данных для глубокого понимания нужд и опыта родителей. Вне зависимости от места проживания все родители сталкиваются с одними и теми же повседневными сложностями. По мнению участников исследования, наиболее существенным вызовом родительства является давление на родителей, как их собственное, так и со стороны внешнего окружения (23%). Давление может принимать самые разные формы: социального осуждения, чувства одиночества, вины, самокритики, несоответствия реального опыта родительства ожиданиям.

Среди других значимых факторов – финансовая стабильность семьи (16,7%) возможность совмещать воспитание детей с работой (15,6%), а также стереотип о том, что дети делятся на "удобных" и "проблемных", и в первом случае быть родителем заметно легче (10,1%). Другими важными факторами являются доступ к ресурсам для поддержания здоровья и наличие достоверной информации для родителей (9%), благоприятное внешнее окружение (8%), возможность воспитывать детей совместно (5,8%) и уверенность в себе (2,7%).

Мы запустили глобальную инициативу Nestlé Parenting Initiative, чтобы облегчить жизнь родителей и поддержать их в столь важные, первые 1000 дней жизни ребенка. Реализация этой инициативы - часть пути по выполнению глобального обязательства компании помочь 50 миллионам детей вести более здоровый образ жизни к 2030му году. Исследование Nestlé Parenting Index – важный первый шаг к более полному пониманию сложностей, с которыми сталкиваются современные родители, и что мы можем сделать, чтобы им помочь, – отмечает Тьерри Филардо (Thierry Philardeau), глава глобального подразделения бизнеса детского питания.

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