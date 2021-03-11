Halyk Bank и Министерство образования и науки РК заключили меморандум о сотрудничестве

Наука и образование – одно из важных направлений деятельности Halyk Bank.

Halyk Bank и Министерство образования и науки Республики Казахстан заключили меморандум о сотрудничестве и договорились объединить усилия для расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках социально значимых проектов. Соответствующий меморандум о взаимном сотрудничестве, закрепляющий достигнутые договоренности, подписали Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова и Заместитель Председателя правления Halyk Bank Жумабек Мамутов.

Учитывая значимость развития сферы образования и социальных проектов, а также возможности Банка по поддержке инициатив технического развития, с развитой онлайн и оффлайн инфраструктурой, в рамках Меморандума стороны договорились уделять особое внимание вопросам предоставления высокотехнологичных услуг, включая банковские услуги гражданам Республики Казахстан, в рамках следующих направлений:

1) разработка технологичного механизма по выплатам стипендий и иных льгот, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области образования, а также по ведению единого социального реестра льгот и их получателей;2) обеспечение необходимыми сервисами и продуктами, включая карточные продукты, сервисы онлайн обслуживания, программой лояльности, накопительных сбережений и специальных программ онлайн рассрочки для обеспечения доступности образовательных услуг населению;3) взаимодействие в части оплаты за обучение посредством использования QR платежей и популярного мобильного приложения "HALYK HOMEBANK", иных систем электронных платежей Банка;4) создание продуктов для студентов и школьников, с возможностью проведения оплат в транспорте, интеграции с пропускными системами в учебных заведениях, для учета посещаемости, технологичными способами оплаты, включая платежи Apple Pay/Samsung Pay/QR платежи, брелоки, браслеты;5) реализация совместных проектов по повышению финансовой грамотности населения (образовательные программы с целью уведомления о существующих возможностях банковских услуг).

Заместитель председателя правления Halyk Bank Жумабек Мамутов, отметил: "Наука и образование – одно из важных направлений деятельности Halyk Bank. Поэтому, как крупнейший банк Центральной Азии, проявляющий заботу о юном поколении, мы намерены расширять своё присутствие в этом сегменте, предоставляя имеющийся в арсенале финансового института полный спектр услуг и продуктов, удовлетворяющих потребности работников этой сферы".

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