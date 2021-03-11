Рост ВВП Казахстана прогнозируют Moody’s и Standard and Poor’s

Ключевым условием восстановления деловой активности является нормализация эпидемиологической ситуации.

Международные рейтинговые агентства прогнозируют рост ВВП Казахстана в 2021 году на уровне 3,2-3,8%, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент zakon.kz.

По итогам февраля наблюдаются следующие мировые тренды. Нормализуется эпидемиологическая обстановка во многих странах в результате активного проведения вакцинации. Снизилось количество новых случаев заражения на 46% относительно середины января 2021 года, в Казахстане – на 59%, — сообщил Иргалиев.

Также, по его словам, отмечается восстановление цен на металлы. С начала текущего года средний рост цен на металлы составил 7%. Цены на медь выросли на 15,8%, алюминий – на 9,4%, цинк – на 1,7%.

Министр добавил, что в целом, ключевым условием восстановления деловой активности является нормализация эпидемиологической ситуации.

В феврале международные рейтинговые агентства Moody’s, Fitch Ratings и Standard and Poor’s подтвердили суверенные кредитные рейтинги Казахстана на допандемическом инвестиционном уровне. Главными факторами подтверждения кредитных рейтингов страны в условиях пандемии являются высокий уровень устойчивости роста реального сектора экономики, потенциал восстановительного роста экономики и доходов населения, гибкость и эффективность в формировании антикризисных мер, а также значительные фискальные резервы. На этом фоне международные рейтинговые агентства прогнозируют рост ВВП Казахстана в 2021 году на уровне 3,2-3,8%, — отметил глава МНЭ.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!