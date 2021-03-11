О чем говорил Головкин со звездами UFC

Это было тв США.

Стали известны подробности недавней встречи чемпиона мира IBF по боксу казахстанца Геннадия Головкина со звездами сильнейшей лиги смешанных единоборств UFC, передает zakon.kz.

Выяснилось, что встреча Головкина с Петром Яном и Нейтом Диасом состоялась в Калифорнии.

Мы приехали в Лос-Анджелес, у нас отсюда вылет. Геннадий Головкин проживает здесь. Мы с ним поддерживаем связь. Встретились пожарить мяса и пообщаться. Я услышал хорошие советы. А по поводу встречи с Нейтом Диасом - мы встретились случайно. Мы были в одном заведении и встретились на парковке. Просто стояли и разговаривали, и я ехал, Диас с ребятами увидели нас, мы вылезли из машины, поздоровались, сфотографировались и разъехались, - поведал Петер Ян в интервью Ариэлю Хельвани.

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