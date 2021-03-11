О чем говорил Головкин со звездами UFC

Приложение zakon.kz
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Это было тв США.
Стали известны подробности недавней встречи чемпиона мира IBF по боксу казахстанца Геннадия Головкина со звездами сильнейшей лиги смешанных единоборств UFC, передает zakon.kz.
Выяснилось, что встреча Головкина с Петром Яном и Нейтом Диасом состоялась в Калифорнии.
Мы приехали в Лос-Анджелес, у нас отсюда вылет. Геннадий Головкин проживает здесь. Мы с ним поддерживаем связь. Встретились пожарить мяса и пообщаться. Я услышал хорошие советы. А по поводу встречи с Нейтом Диасом - мы встретились случайно. Мы были в одном заведении и встретились на парковке. Просто стояли и разговаривали, и я ехал, Диас с ребятами увидели нас, мы вылезли из машины, поздоровались, сфотографировались и разъехались, - поведал Петер Ян в интервью Ариэлю Хельвани.
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