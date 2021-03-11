Скандал с музыкальными школами Алматы: МОН против приватизации

В МОН выступили против приватизации школ.

В Министерстве образования и науки прокомментировали скандал с приватизацией музыкальных школ Алматы, передает zakon.kz.

Министерство образования и науки РК не поддерживает приватизацию музыкальных школ. Эти объекты относятся к системе дополнительного образования, и обеспокоенность педагогов и родителей, чьи дети посещают музыкальные кружки, понятна, - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве считают, что необходимо развивать имеющиеся государственные организации дополнительного образования. Кроме того, нужно привлекать бизнес для создания и открытия новых дополнительных объектов. Тем более, у акиматов согласно поправкам к закону "Об образовании" теперь есть право размещать госзаказ и создавать условия для того, чтобы дети могли посещать кружки и секции в частных развивающих центрах.

4 марта появилась информация о продаже трех музыкальных школ в Алматы в руки частников. Это вызвало большой резонанс. Родители детей, которые учатся в Детской музыкальной школе №1, выступили против передачи учебного заведения в конкурентную среду. По их мнению, это может привести к разрушению сложившейся за долгие годы системы музыкального образования.

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова заявила, что не даст продать эти музыкальные школы.

И вот накануне акимат Алматы направил письмо на имя премьер-министра Аскара Мамина об исключении детских музыкальных школ из списка приватизируемых объектов. В акимате объяснили, что такое решение было принято в связи с недовольством родителей.

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