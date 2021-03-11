Алматинцев предупредили об опасности в горах

Приложение zakon.kz
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Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны.
Сход лавин возможен в горах Алматы, сообщает zakon.kz.
В связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы 11 марта возможен сход снежных лавин, - сообщили в Департаменте по ЧС Алматы.
Также не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
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