Алматинцев предупредили об опасности в горах

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны.

Сход лавин возможен в горах Алматы, сообщает zakon.kz.

В связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы 11 марта возможен сход снежных лавин, - сообщили в Департаменте по ЧС Алматы.

Также не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

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