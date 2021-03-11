Ослабление тенге объяснил глава Нацбанка Казахстана

Приложение zakon.kz
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В феврале нацвалюта укрепилась.
Председатель Нацбанка Ерболат Досаев в ходе заседания Правительства объяснил, почему тенге в феврале временно укреплялся, а позже снова ослаб, передает zakon.kz.
По словам Досаева, временному укреплению тенге на 1,7% в феврале способствовали несколько факторов. Это:
Были также факторы, более близкие Казахстану:
По официальным данным, в феврале было продано 443 млн долл. США для выделения целевого и гарантированного трансфертов на 375 млрд тенге или 900 млн. долл. США. Поступления в Нацфонд составили 164 млрд тенге, из них валютные поступления составили 255 млн долл. США или 106 млрд в тенговом эквиваленте.
На 10 марта курс тенге составил 420,58 тенге за доллар США, ослабившись с начала месяца на 0,8% на фоне завершения налогового периода, ослабления валюты основного торгового-партнера из-за усиления санкционной риторики, - объяснил Досаев.
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