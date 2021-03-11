Мамин дал поручения министрам и акимам регионов

В январе-феврале устойчивую динамику роста продемонстрировал реальный сектор экономики.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-февраль 2021 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

О состоянии экономики, банковской сферы, исполнении республиканского бюджета, местном содержании в государственных закупках доложили министр национальной экономики Асет Иргалиев, председатель Национального банка Ерболат Досаев, министр финансов Ерулан Жамаубаев, ситуации в промышленности и энергетическом секторе – министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и энергетики – Нурлан Ногаев, агропромышленном комплексе – министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

По прогнозам международных рейтинговых агентств, рост казахстанской экономики по итогам 2021 года ожидается на уровне более 3%.

За январь-февраль реальный сектор экономики демонстрирует устойчивую положительную динамику. Основными драйверами развития экономики являются обрабатывающая промышленность (+6,1%), строительство (+9,7%), в т.ч. ввод жилья (+12,8%), а также сельское хозяйство (+3,1%).

Наблюдается постепенное восстановление сектора услуг. Высокие темпы роста достигнуты в отрасли информации и связи (+9,4%).

Стабильный рост отмечается в производстве продуктов питания (+3,1%), легкой промышленности (+3,5%), в т.ч. производстве одежды (+19,9%) и кожаной продукции (+16,6%), химической промышленности (+14,1%), металлургическом производстве (+3,5%), включая производство цветных металлов (+5,4%), машиностроении (+21,2%), в т.ч. автомобилестроении (+19,6%), а также фармацевтике (+9,2%). Отмечаются высокие темпы роста в производстве угля (+4,5%).

Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 13,3%.

4 марта 2021 года состоялось заседание Мониторингового комитета ОПЕК+, на котором согласованы отдельные условия для Казахстана, предусматривающие увеличение добычи суточного объема нефти на 20 тыс. баррелей. Это позволит умеренно увеличить темпы роста в горнодобывающем секторе.

Алматинская и Акмолинская области обеспечили рост социально-экономического развития по основным показателям, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская области и город Шымкент – по 5 показателям. Положительная динамика по 4 показателям достигнута в Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, а также городах Нур-Султан и Алматы.

В условиях глобального снижения инвестиционной активности наблюдается высокая конкуренция за привлечение качественных инвестиций. Необходимо обеспечить эффективную реализацию плана приватизации с активным привлечением отечественных и зарубежных инвесторов, — сказал А. Мамин.

В новых условиях для поддержки субъектов предпринимательства будут реализованы меры прямого действия по трем направлениям стимулирования деловой активности. Это – обеспечение доступа к финансированию, снижение нагрузки на бизнес, расширение доступа к рынкам сбыта.

Глава правительства поручил министрам и акимам регионов активизировать работу, принять соответствующие меры и четко исполнять намеченные цели и задачи.

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