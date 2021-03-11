Что будет с ценами на нефть, рассказала эксперт

Вполне вероятно, что нефтяные котировки вновь перешагнут планку в $70 за баррель

Эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Лидия Пархомчик проанализировала ситуацию на нефтяном рынке и сделала прогноз по ценам, передает zakon.kz.

Так, она отметила, что нефтяные трейдеры позитивно восприняли итоги проведенного 4 марта 2021 года заседания ОПЕК+. Сразу после выхода официального коммюнике министров энергетики стран-экспортеров ОПЕК+ нефтяные фьючерсы марки Brent подорожали на 5% до $67 за баррель.

Решение сохранить текущий уровень добычи в апреле 2021 г. для всех стран-производителей, кроме России и Казахстана, стало во многом неожиданным. Ключевые игроки сделки ОПЕК+ не стали фокусироваться на имеющихся разногласиях и, фактически, продублировали результаты январских договоренностей, - отметила эксперт.

Как итог стоимость нефти продолжила расти. Уже на следующий день после встречи цены вновь вошли в диапазон $69 за баррель. На короткий промежуток времени нефтяные фьючерсы даже перешагнули планку в $71 за баррель, что стало очередным рекордом с момента начала пандемии.

Нужно признать, что подобный скачек был во многом обусловлен угрозой возникновения перебоев с поставками после атаки на саудовские нефтяные объекты со стороны Йемена. Однако, как только стало известно о том, что нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии не пострадала, на энергетических рынках вновь произошла корректировка цен в сторону уменьшения, - пояснила Лидия Пархомчик.

По ее словам, поддержать цены выше $60 за баррель также помогли известия из США, где Сенат утвердил пакет мер администрации Джо Байдена по борьбе с COVID-2019 и восстановлению экономики на сумму $1,9 трлн. Прогнозируемое восстановление экономической активности увеличит спрос на топливо, что позитивно влияет на ценовую динамику углеводородов.

Тот факт, что в Китае по-прежнему остается стабильно высокий спрос на энергоносители, а также наблюдается рост экономики Индии в I квартале 2021 г. свидетельствуют о сохранении тренда на планомерный рост глобального спроса на нефть, - сказала она.

Что будет с ценами на нефть

Вместе с тем отказ от запланированного увеличения поставок на 0,5 млн баррелей в день в совокупности с решением Эр-Рияда сохранить добровольное снижение добычи на 1 млн баррелей в день позволили обеспечить стабильность на нефтяных рынках.

Очевидно, что в ближайшие несколько месяцев Саудовская Аравия готова поддерживать созданный на рынке дефицит, рассчитывая, что страны-импортеры будут вынуждены максимально использовать имеющиеся запасы углеводородного сырья из хранилищ, - полагает Пархомчик.

Однако ряд международных экспертов не исключает, что подобная тактика закладывает основу для нового падения цен на нефть. Динамика ценообразования прошлых лет показывает, что, превысив уровень в $70 за баррель, нефтяные котировки вновь снижались до $60 за баррель под давлением возросших поставок из стран, не входящих в ОПЕК+.

Речь, в первую очередь, идет о поставках сланцевой нефти из США, которые смогли в период 2017-2019 гг. нарастить добычу углеводородов на 3 млн баррелей в день. В настоящее время нефтяные фьючерсы вошли в ценовой диапазон, при котором производители сланца вновь могут вести безубыточную добычу. В подобных обстоятельствах после ликвидации последствий энергетического кризиса в Техасе масштабы нефтедобычи в США вновь начнут расти.

Международное энергетическое агентство фиксирует увеличение запасов нефти в США за неделю на 21,56 млн баррелей. Подобные показатели прироста стали самыми быстрыми за всю историю наблюдений и подтверждают восстановление уровня добычи. Так, в конце февраля 2021 г. производство углеводородов в США выросло до 10 млн баррелей в день, - отметила эксперт.

Что касается прогнозов ценообразования на ближайшие месяцы, то, по ее мнению, на данный момент не наблюдается существенных рисков, которые могли бы нарушить динамику восходящего тренда. В данном контексте вполне вероятно, что нефтяные котировки вновь перешагнут планку в $70 за баррель.

Тот факт, что Казахстану удалось согласовать с ОПЕК+ увеличение добычи нефти придало положительный импульс развитию нефтегазодобывающей отрасли, считает она. В апреле 2021 г. квота РК на добычу нефти будет увеличена на 20 тыс. баррелей в день до 1,447 млн баррелей в день.

Однако для Нур-Султана участие в сделке по ограничению производства углеводородов ОПЕК+ в первую очередь направлено на долгосрочную стабилизацию рынка. Максимизация цены на нефть в ущерб объемам производства является лишь временным решением для возникшего дисбаланса спроса и предложения, - резюмировала Лидия Пархомчик.

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