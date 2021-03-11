Более 700 млрд тенге забрали казахстанцы досрочно из ЕНПФ

Об этом сообщили в Нацбанке.

Казахстанцы сняли более 700 млрд тенге досрочно. 99% изъятых накоплений граждане хотят потратить на решение жилищных вопросов. Об этом на заседании правительства сказал председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает zakon.kz.

По состоянию на 9 марта количество исполненных заявлений вкладчиков на досрочное изъятие пенсионных накоплений составило 138,9 тыс. на сумму 721,7 млрд тенге. 99,7% изъятых накоплений граждане намерены направить на решение жилищных вопросов. В доверительное управление переданы пенсионные накопления 402 граждан на 936,3 млн. тенге в 4 управляющие компании. В разрезе регионов на долю Мангистауской области, городов Алматы и Нур-Султан приходится 62,5% всего объема изъятий, — сказал Досаев.

В начале января Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, позволяющий гражданам досрочно снимать пенсионные накопления. С 23 января в стране заработала онлайн-платформа для принятия заявок на использование пенсионных денег. Эти средства казахстанцы могут направить на улучшение жилищных условий, оплату дорогостоящего лечения или другие свои потребности.

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