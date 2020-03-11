В Казахстане появились новые технологии производства медицинских изделий

На сегодня для казахстанского бизнеса существуют колоссальные возможности для роста.

С 2020 года в Казахстане начал работу большой завод по производству медицинских изделий для службы крови. Он расположен в "Жана Кала" - специальной экономической зоне нашей столицы, где разместились предприятия инновационной промышленности, получающие особую поддержку от государства.

Сегодня на предприятии работают свыше 150 наших соотечественников, обеспечивая бесперебойную поставку готовой продукции в центры крови по всей Республике. А это мешки для сбора донорской крови, системы для забора отдельных компонентов крови методом цитофереза, системы для инактивации крови от вирусов и бактерий. Можно сказать, что практически всю потребность в медицинских изделиях для службы крови обеспечивает отечественный производитель. Это стало возможно при объединении нескольких важных факторов, которые обеспечили такой значительный результат для медицинской индустрии.

Это и привлекательность бизнес среды для инвесторов, в том числе и зарубежных. Также важную роль сыграло доверие мировых производителей, которые согласились на трансферт высоких технологий и размещение производственных площадей в нашей стране. Для некоторых из них это стало исключением из правил. Вместе с технологиями к нам пришел и опыт производства, который заводчане осваивали практически с нуля. Особого внимания заслуживают и средства производства предприятия - в производственном цикле основную массу составляют машины немецкого, швейцарского, итальянского производства - новейшие версии на сегодняшний день. Объединить все эти инновации в единую композицию взялся инженер из России, имеющий богатый опыт управления процессами на аналогичном производстве за рубежом.

Не остались в стороне и финансовые институты. Главным финансовым оператором выступил Банк РБК - лидирующий по многим показателям в своей сфере. Значительный вклад внес Фонд Даму, облегчив кредитную нагрузку и субсидировав часть кредитных платежей. Еще раз следует упомянуть и дополнительные возможности, которые сегодня дает перспективным начинаниям СЭЗ Жана Кала. Значительное облегчение налогового бремени было получено именно благодаря преференциям, которые от имени государства сегодня дает эта площадка, разместившая самые смелые проекты, обеспечившая полноценную инфраструктуру и благоприятные условия для развития.

Нельзя не упомянуть и поддержку от Министерства здравоохранения Республики. Наличие централизованного закупа с преимуществами для отечественных производителей оказывает колоссальную поддержку как в экономии логистических затрат, так и обеспечении планирования гарантированных объемов потребления продуктов центрами крови Республики.

Руководитель ТОО "Eira Med" Абдихалиев М.Х.

Со слов руководителя предприятия, Абдихалиева Марата, на сегодня для казахстанского бизнеса существуют колоссальные возможности для роста. При наличии желания и должного упорства можно найти значительное количество направлений. В Казахстане не так сильно развита конкуренция, как в густонаселенных европейских и азиатских странах с высоким уровнем экономического развития. Это и есть обратная сторона медали, позволяющая из лимона сделать лимонад. Очевидно, что никто не принесет положительный результат на блюдечке с голубой каемочкой, но от этого и плоды труда становятся вкусней.

Из существующих на сегодня ярких проблем он назвал неоднозначность толкования и запутанность нормативных и регуляторных норм, непрозрачность законодательства. Но здесь мы активно используем ресурсы наших ассоциаций, членами которых мы являемся. Это наши рупоры, наши трибуны, через которых мы заставляем себя услышать. Пришлось немало времени израсходовать на то, чтобы понять, как работает система сдержек и противовесов, чтобы найти правильные точки соприкосновения, чтобы осознать, что диалог с государством возможен, если разговаривать с ним на понятном языке. На самом деле, сегодня здоровый лоббизм - а именно об этом можно сказать открыто, только начинает приобретать навыки и становиться профессиональным. Именно в этом нуждаются все отрасли промышленности нашей страны. И постепенно мнение общественности, озвученное через профессиональные ассоциации, становится значимым, чиновники начинают с ним считаться.

Конечно же, явное противодействие оказывают и зарубежные поставщики готовой продукции - никому не выгодно отдавать нишу, через которую традиционный импортер при минимальном участии получал свою прибыль. Очевидно, что этот процесс должен оставаться наиболее естественным, ведь там, где есть конкуренция, всегда есть повод для повышения качества предложения.

Подводя итоги нашего репортажа можно смело назвать еще одну высокотехнологичную отрасль, где у казахстанцев появилась возможность увидеть знаменитый и столь приятный ярлычок - "Казахстанда жасалынган, сделано в Казахстане".

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