В Жамбылской области заработала новая АГРС "Мерке"

Новая имеет большое социальное значение.

Новая автоматическая газораспределительная станция имеет большое социальное значение, она позволит обеспечить стабильное газоснабжение 16 населенных пунктов Меркенского района

В отличие от старой станции, построенной более 30 лет назад, на новой АГРС все технологические процессы автоматизированы на базе оборудования SIEMENS. Новые крановые узлы на местах подключения к магистральному газопроводу здесь выполнены с применением шаровых кранов с пневмогидроприводами, что позволяет оператору АГРС открывать и закрывать их подавая команды удаленно с пульта.

Специально для этого к АГРС и крановым узлам проложена подземная волоконно-оптическая кабельная линия протяжённостью четыре километра для управления системами автоматизации и обеспечения связи для передачи данных о параметрах работы АГРС.

Учитывая, что новая АГРС "Мерке" имеет пропускную способностью 30 000 м3/ч, она способна обеспечить необходимое давление до конечных потребителей даже в зимние пиковые периоды. Кроме того, здесь была изменена и сама схема подключения к МГ "Бухарский газоносный район Ташкент-Бишкек-Алматы". Благодаря резервному подключению ко второй нитке МГ "БГР-ТБА", компания ИЦА теперь может гарантировать бесперебойное газоснабжение потребителей Меркенского района круглогодично, через подводящий газопровод среднего давления к распределительным сетям.

Новая АГРС "Мерке" имеет большое социальное значение, она позволит обеспечить стабильное газоснабжение 16 населенных пунктов Меркенского района: Мерке, Ойтал, Сарымолдаева, Жамбыл, Актоган, Ак арал, Интернациональная, Плогоягодная, Т. Рыскулов, Сыпатай, Екпінді, Ойтал, Санаторный, Талдыбулак, Турлыбай, Казах дихан; 12 695 жилых домов; 420 жилищно-коммунальных объектов и 33 промышленных предприятий.

Мощность новой АГРС дает много экономических возможностей, это развитие малого и среднего бизнеса в районе, что будет способствовать возникновению новых промышленных предприятий и рабочих мест.

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