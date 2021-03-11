Определены Общенациональные приоритеты Казахстана до 2025 года

В частности, определены следующие Общенациональные приоритеты: благополучие граждан, качество институтов, сильная экономика.

Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева утверждены Общенациональные приоритеты Республики Казахстан до 2025 года, передает zakon.kz.

В частности, определены следующие Общенациональные приоритеты: благополучие граждан, качество институтов, сильная экономика.

В рамках каждого направления предусмотрены несколько задач, в том числе:

Справедливая социальная политика; Доступная и эффективная система здравоохранения; Качественное образование; Справедливое и эффективное государство на защите интересов граждан; Новая модель государственного управления; Культивирование ценностей патриотизма; Укрепление национальной безопасности Построение диверсифицированной и инновационной экономики; Активное развитие экономической и торговой дипломатии; Сбалансированное территориальное развитие.

Как следует из документа, к 2025 году рост реальных денежных доходов населения должен вырасти не менее чем на 27% от уровня 2019 года. Доходы увеличится до 27% доли доходов 40% наименее обеспеченного населения.

Продолжительность жизни должна достигать до 75 лет.

Также поставлена задача представлять Казахстан в Мировом рейтинге университетов Куакарелли Саймондс (Quacquarelli Symonds World University Rankings) топ-200 не менее чем 3 казахстанскими вузами.

В рамках направления "Справедливое и эффективное государство на защите интересов граждан" стоит задача - достижение не менее 0,56 баллов по Индексу верховенства закона от Всемирного проекта правосудия (World Justice Project).

Также планируется достичь не ниже 50 места по категории "Институты" в Глобальном индексе конкурентоспособности от Всемирного экономического форума; не менее 50 процентиля по Индексу учета мнения населения и подотчетности государственных органов от Всемирного Банка;

В рамках приоритета "Новая модель государственного управления" планируется:

достижение не менее 74 процентиля по Индексу эффективности государственного управления от Всемирного Банка;

достижение оценки в 45 баллов по Индексу восприятия коррупции от Трансперенси Интернешнл (Transparency International);

В рамках приоритета "Культивирование ценностей патриотизма" говорится о ежегодном повышеним уровня удовлетворенности населения реализуемыми в стране политиками, обусловливающими чувство гордости за свою страну и желание содействовать ее процветанию (историческое наследие, развитие культуры, достижения в спорте, международный авторитет и др.), определяемое на основе независимых социологических опросов в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности государственных органов.

В рамках направления "Укрепление национальной безопасности" ставится задача достичь не менее 50 процентиля по Индексу политической стабильности и отсутствия насилия/терроризма от Всемирного Банка.

По направлению "Сильная экономика" планируется:

доведение объемов валовой добавленной стоимости несырьевого сектора экономики до более 89 трлн тенге, а обрабатывающей промышленности - до более 15 трлн тенге;

достижение не ниже 70 места по показателю "Инновационный потенциал" в Глобальном индексе конкурентоспособности от Всемирного экономического форума;

Приоритет "Активное развитие экономической и торговой дипломатии" предусматривает:

доведение объемов несырьевого экспорта товаров и услуг до более 41 млрд долларов США;

доведение валового притока прямых иностранных инвестиций до 30 млрд долларов США;

В части "Сбалансированного территориального развития" стоит задача сократить разрыв развития по Валовому региональному продукту на душу населения между регионами до 2,7.

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