Как будут работать религиозные объекты в Алматы

Вводятся некоторые ограничения.

Подробности о работе религиозных объектов с учетом перехода Алматы в «красную» зону по эпидемиологической ситуации озвучили заместитель руководителя Управления по делам религий Алматы Ергали Кошеке и главный имам города Еркинбек Шокай, передает zakon.kz.

С учетом ухудшения эпидемиологической ситуации ограничительные меры коснутся и религиозных объектов. В частности, в зданиях культовых объектов разрешается проведение только «индивидуальных молитв» (без коллективных богослужений: жума намаз, воскресные службы и т.д.), при условии строгого соблюдения социальной дистанции (не менее 2 метра) и других санитарных норм: масочный режим, дезинфекция, - сообщил Ергали Кошеке.

При входе в мечети, церкви и другие религиозные объекты у всех будут измерять температуру, внутрь пустят только тех прихожан, кто надел маску. Кроме того. будут установлены санитайзеры в видных местах, а также нарисованы отметки на территории религиозных объединений с промежутком не менее 2 метра;

Сотрудники Управления по делам религий совместно с службами Департамента санитарно-эпидемиологического контроля и сотрудниками правоохранительных органов будут проводить мониторинг в культовых сооружениях города на соблюдение санитарных норм.

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