Смертность в США в 2020 году стала рекордной 

В стране в прошлом году скончались более 3 млн человек.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году смертность в США выросла на 15%, сообщает zakon.kz.

COVID-19 стал третьей по частоте причиной смерти в стране после болезней сердца и рака.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, от коронавируса в 2020 году умерли около 400 тыс. человек. Всего в прошлом году в стране умерло около 3 млн человек. В 2019 году уровень смертности в США снизился на 1,2% по сравнению с показателем 2018 года.

Как уточнило издание Politico, в целом рост смертности в 2020 году является самым большим с 1918 года, когда во время Первой мировой войны от гриппа умерли сотни тыс. человек.

По состоянию на 11 марта, США остаются лидерами как по числу заразившихся COVID-19, так и по количеству смертей. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране заразились более 29 млн человек, умерли более 529 тыс. человек. Массовая вакцинация началась в США в конце декабря 2020 года. К марту 2021 года в стране привились 60 млн человек (18,2% населения).

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