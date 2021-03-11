Для 670 тыс. детей может не оказаться свободных мест в школах к 2025 году

Для решения этой проблемы планируется строительство 800 новых школ.

К 2025 году дефицит мест в школах может составить около 670 тыс. мест, сообщил на заседании правительства министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня в стране функционирует 34 аварийных, 137 трехсменных школ. По прогнозам, к 2025 году дефицит составит около 670 тыс. мест. Для решения этой проблемы планируется строительство 800 новых школ. Уже в этом году мы введем 200 новых школ в рамках предусмотренных средств из бюджета, — сообщил Аймагамбетов.

По его словам, сегодня министерством и акиматами составляются дорожные карты в части реализации 800 школ. Для этого будут использовать механизмы ГЧП, развитие сети частных школ, строительство из государственного бюджета, строительство школ из модульных конструкций.

Также министр добавил, что в этом году планируется модернизировать 5 тыс. школ по Казахстану.

Это обеспечить безопасные и комфортные условия для детей, обеспечить высокоскоростным интернетом, предметными кабинетами, обновление школьной мебели, модернизация школьных библиотек и столовых, проведение капитального ремонта. В этом году эта работа будет проведена в школах, — заключил глава МОН.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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