В регионе не уделяют должного внимания поддержке населения.

В Туркестанской области увеличился уровень безработицы, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Finprom.kz, регион — один из наиболее густонаселенных в стране.

Более чем каждый десятый житель Туркестанской области живет за чертой бедности — это около 230 тысяч человек, - уточняют эксперты.

В феврале 2021 года аким области Умирзак Шукеев отметил, что в прошлом году в области проделана большая работа по улучшению качества жизни населения, социально-экономическому развитию региона. При этом результативность предпринятых мер — под большим вопросом.

По итогам девяти месяцев 2020 года валовой региональный продукт на душу населения в области составил 729,2 тыс. тг — это минимальное значение среди всех регионов страны, ниже среднереспубликанского на 70,2%, - отмечают аналитики.

Кроме того, если во всех регионах станы уровень безработицы остался прежним или снизился, в Туркестанской области показатель увеличился за квартал и составил 5,3%, показав одно из самых неблагоприятных значений по республике.

По данным исследования, уровень бедности в области также самый высокий в стране.

Так, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в регионе составила критические 11,2% — почти в 2 раза больше, чем в среднем по РК (5,7%). За чертой бедности в Туркестанской области находится около 229 тыс. человек, - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что в области ситуация с безработицей и бедностью продолжает ухудшаться, акимат уделяет все меньше внимания поддержке населения.

Так, в 2020 году на общем фоне роста расходов бюджета области расходы, направленные на социальную помощь и социальное обеспечение, сократились на 45,1%, до всего 50,9 млрд тг, - отметили аналитики.

В целом в регионе уделяется больше внимания и направляется больше средств на обустройство самого города, нежели на поддержку населения и увеличение его доходов. Строится международный аэропорт, отели международного уровня, проводится реконструкция дорог. При этом проблемы обеспечения занятостью населения стоят все острее: так, в четвертом квартале 2020 года количество безработных составило уже 44 тыс. человек — на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Из-за высокого уровня бедности и низкого уровня жизни в Туркестанской области жители нередко покидают регион.

В 2020 году из региона эмигрировало 107,5 тыс. человек, а сальдо миграции составило −19,7 тыс. человек, что является самым негативным показателем среди регионов РК. То есть из области выбыло значительно больше населения, нежели прибыло.

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