Бизнесменов, завышающих цены, будут проверять

В Казахстане разработана дорожная карта по стабилизации цен на продукты.

В Казахстане усилят государственный контроль за субъектами рынка для борьбы с повышением цен на продукты, сообщил на заседании правительства министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент zakon.kz.

Министерством совместно с министерством сельского хозяйства и Агентством по защите и развитию конкуренции разработана дорожная карта по стабилизации цен. Документ состоит из 44 конкретных мероприятий, — сообщил Султанов.

Он добавил, что по каждой мере установлены конкретные сроки исполнения и ответственные лица. В целом все мероприятия будут разделены на 4 направления.

Проверки и комплаенс. Меры направлены на усиление контроля со стороны государственных органов за субъектами рынка, необоснованно завышающими цены, освещая проделанную работу через средства массовой информации и социальные сети. В частности, предусматривается проведение антимонопольных мероприятий и отсутствие повышения торговой надбавки в торговых сетях, — объяснил министр.

По его словам, все эти проверки не входят в мораторий, в этой связи наряду с установлением предельных цен местные исполнительные, антимонопольные и фискальные органы проводят совместные проверки.

Торговые меры. Предусматривает совершенствование существующих механизмов. Для выполнения этих мер акиматам необходимо усилить работу по реализации торговой политики и контрольных функций. В том числе предлагается установить предельные цены, заключить договора с субъектами рынка, увеличить "оборотную схему". Кроме того, предусмотрено установление квот на экспортные товары и сырье, — сказал Бахыт Султанов.

Другие меры, как уточнили на заседании, направлены на увеличение производства и поддержку предприятий, стимулирование путем возмещения затрат и пересмотра действующих субсидий. Также предусмотрены законодательные изменения.

В этом направлении предусмотрены кардинальные изменения, такие как упрощение конкурсных процедур государственных закупок, сокращение сроков согласования постановлений об установлении предельных цен, внедрение механизма прогнозирования цен. Запуск национальной товаропроводящей системы и социального кошелька, порученный главой государства в Послании народу, позволит, с одной стороны, стабилизировать цены, с другой стороны, обеспечить рынок сбыта продукции для отечественных товаропроизводителей и финансовых ресурсов, находящихся в обороте экономики для них, — заключил Султанов.

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