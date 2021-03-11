В Туркестанской области не хватает полицейских

Нехватка полицейских негативно сказывается на обеспечении правопорядка и борьбе с наркотрафиком.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Али Бектаев поднял проблему нехватки полицейских в Туркестанской области, передает корреспондент zakon.kz.

Озвучивая свой депутатский запрос к премьер-министру страны, сенатор указал, что ежегодно город Туркестан посещает более 1 млн туристов. А численность населения самой области уже превышает 2 млн человек. Это самый густонаселенный регион страны. При этом нехватка полицейских негативно сказывается на обеспечении правопорядка и борьбе с наркотрафиком.

Общая численность сотрудников полиции в области значительно ниже существующих нормативов, соответственно нагрузка на каждого сотрудника в 2-3 раза выше. Численность сотрудников полиции на 100 тысяч человек по республике составляет 386, а в Туркестанской области этот показатель равен – 185. С другой стороны есть регионы, где население в 2 раза меньше, чем в Туркестанской области, но при этом сотрудников полиции в 2 раза больше, - сказал Бектаев.

По его мнению, учитывая тот факт, что основной деятельностью органов внутренних дел является защита прав человека и общественная безопасность, численность сотрудников в них также должна соответствовать численности населения.

В связи с этим депутат просит увеличить количество сотрудников полиции в Туркестанской области для усиления обеспечения общественной безопасности региона.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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