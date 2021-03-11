Семья из Германии отправилась в Россию за прививкой от COVID-19

Они не стали дожидаться вакцинации на родине.

В Москву приехал житель Германии с семьей за прививкой от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Известия", страховой агент Штефан Хайлеман не стал ждать, пока вакцинация в стране станет доступна большинству жителей. Пока в Германии вакцинируют только пожилых граждан и медицинский персонал.

Хайлеман отметил, что его друг умер от последствий коронавируса и это побудило его принять решение о скорейшей вакцинации.

Я предпочитаю векторные вакцины, а препараты на основе мРНК (технология с применением матричной РНК) меня не устраивают. Поэтому я принял решение в пользу "Спутник V", — отметил он.

Также он удивился, что в Москве открыты магазины, музеи и образовательные учреждения. А в Германии действует всеобщий карантин.

"Газета.ру" ранее сообщала, в ФРГ начинается третья волна коронавируса и необходимо наращивать темпы вакцинации.

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