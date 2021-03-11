В Кыргызстане 11 апреля пройдет референдум по изменениям в Конституцию

За проведение референдума проголосовали 94 депутата.

Депутаты кыргызстанского парламента поддержали во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий проведение референдума по проекту новой Конституции 11 апреля, передает zakon.kz.

24.kg пишет, что за проголосовали 94 депутата, против — 6. Регистрацию прошли 100 нардепов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании — в зале находилось 83 депутата.

По словам авторов инициативы, референдум пройдет 11 апреля.

В ноябре 2020 года в Кыргызстане на общественное обсуждение был вынесен проект закона "О Конституции". Его инициировали 80 депутатов парламента.

В проекте расширены полномочия президента: он возглавляет исполнительную власть, определяет состав и структуру кабинета министров, формирует администрацию президента и Совет безопасности, руководит ими. Также президент имеет право назначать генпрокурора, председателя комитета нацбезопасности, руководителей Верховного и Конституционного судов, судей. По собственной инициативе назначает референдум. Имеет право законодательной инициативы.

Кроме того, в проекте говорится об уменьшении количества депутатов парламента и сокращении их полномочий, а также внедрении нового института - института Народного Курултая.

С ноября в Бишкеке каждую неделю проходят марши против проекта новой Конституции. Демонстранты требуют распустить парламент, который, по их мнению, нелегитимен, и отозвать проект Основного закона.

Конституция Кыргызстана за прошедшие годы независимости страны менялась 9 раз. Чаще всего в период правления первого президента страны Аскара Акаева.

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