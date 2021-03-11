На убитого дочерьми Михаила Хачатуряна завели уголовное дело

Дочерей должны признать потерпевшими.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей, обвиняемых в его убийстве, сообщает zakon.kz.

Адвокаты девушек отметили изданию ТАСС, что их подзащитные пока уведомлены о том, что признаны по делу потерпевшими.

В отношении Михаила Хачатуряна возбуждено уголовное дело об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей, - сказал адвокат Алексей Липцер.

"Нас еще официально не уведомляли об этом, но на следующей неделе должны вызвать к следователю и признать девушек потерпевшими", - добавил в свою очередь адвокат Алексей Паршин.

По данным РБК, Михаила Хачатуряна убили 27 июля 2018 года.

Как считает следствие, три его дочери напали на Хачатуряна с ножом и молотком и убили его в квартире в Москве. В декабре 2019 года Следственный комитет отчитался о завершении расследования.

Ведомство пришло к выводу, что причиной нападения стало то, что на протяжении длительного времени мужчина "причинял физические и психические страдания девушкам".

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