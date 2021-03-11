Проголосуй за достойного гражданина Казахстана

Награда героям – квартиры в Нур-Султане и Алматы.

Сегодня стартовало всенародное голосование на определение победителя конкурса "Достойный гражданин Казахстана".

Проект проводит инновационный строительный холдинг BI Group. Награда героям – квартиры в Нур-Султане и Алматы. Конкурс организован накануне светлого праздника Наурыз, в честь 30-летия независимости РК и 25-летия холдинга.

В первом этапе на участие в проекте было подано более 2500 заявок, из пула которых независимые эксперты – представители благотворительной организации Dauletten – сформировали шорт-лист из 10 номинантов.

Все финалисты уже являются народными героями, каждый из них внес неоценимый вклад в развитие общества, совершил самоотверженный поступок или реализовал важные для страны проекты. Но только двух номинантов наградят квартирами от компании. Победителей определит народный выбор.

Голосование будет доступно с помощью смс-сервиса. Любой абонент сотовой связи может отправить смс на короткий номер 3698 с цифрой понравившегося участника (от 1 до 10). За весь период конкурса с одного телефонного номера принимается только одно смс*.

Проголосовать за кандидатов можно в период с 11 по 17 марта. 27 марта состоится награждение двух победителей, получивших максимальное количество голосов, квартирами в Нур-Султане и Алматы.

Голосование будет открытым – за рейтингом участников и количеством голосов можно наблюдать на сайте проекта bi-azamat.kz

Претенденты на звание "Достойный гражданин Казахстана" (с указанием цифры для голосования):

1 - Асхат Нурмашев, основатель ОФ "Asar Ume", занимается благотворительностью, помогает малоимущим и многодетным семьям. Суть движения в том, что с помощью пожертвований населения волонтеры строят и дарят дома тем, кто остро нуждается в жилье. Благодаря проекту более 85 семей и 530 детей обрели собственные дома.

2 - Тамара Рише, руководитель приюта для матерей-одиночек. Одна из первых в Казахстане организовала патронат для соотечественников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря ее деятельности тысячи детей живут с родными мамами, а не в детдомах, и тысячи женщин ограждены от бытового насилия.

3 - Торғын Абдыкаимова, живет с диагнозом "Мышечная дистрофия", который приводит к потере двигательных навыков. Однако Торгын не отчаивается – она автор книг ("Кеш қалма!" (Не упускай шанса!) и "Араша" (Да будет вам!), ведет авторскую программу на инклюзивном радио. С помощью своих проектов она поддерживает людей, оказавшихся в сложной̆ жизненной̆ ситуации.

4 - Амантай Байжанов, сотрудник полиции. Спас 15 человек во время пожара. Во время страшного бурана указывал водителям дорогу на трассе, спасая их из снежного плена. Работает в полиции с 2014 года.

5 - Жайлыбай Келис, эко-активист. Доктор биологических наук, профессор, академик, вносит большой вклад в развитие науки и страны, воспитание молодого поколения. В свои 84 года является эко-волонтером, который воспитывает у молодежи чувство "экологического патриотизма", организовывает мероприятия среди школьников и студентов по посадке деревьев.

6 - Дамель Мектепбаева, одаренная молодая ученая, биотехнолог, первая казахстанка, окончившая университет при NASA. Одна из создателей Hoope – диагностического кольца. Наставляет старшеклассников, помогает им с выбором будущей профессиональной деятельности.

7 - Надир Омаргазыев. Будучи школьником, совершил героический поступок: спас 4-х летнего мальчика из колодезного люка, вытащил его из ледяной воды в лютый мороз.

8 - Рашит Белгибаев. Один из первых создателей уникальной̆ системы "Bilimal". Инноватор в образовании, создал первую и единственную отечественную систему для среднего образования "Білімал. Электронды мектеп". Благодаря этому ресурсу дистанционное обучение было внедрено еще задолго до того, как всем школьникам пришлось самоизолироваться и начать онлайн обучение.

9 - Тураркуль Назарбаева, педагог с 40-летним стажем, организатор центра досуга для пенсионеров "Туран". Дедушкам и бабушкам часто не хватает общения и возможностей для занятия любимым делом. Поэтому центр помогает людям почтенного возраста социализироваться и оставаться активными и занятыми.

10 - Марат Эдельханов, врач-реаниматолог. Во время пандемии он одним из первых вошел в красную зону и был в рядах героев, ведущих борьбу с коронавирусом. Спас сотни больных, подвергая опасности свою жизнь.

Участвуйте в голосовании! Номинантам важен голос каждого из Вас!

*(прим. - стоимость сообщения 7 тенге)

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