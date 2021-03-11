Хватит ли бензина в Казахстане во время ремонта двух НПЗ

Об этом сообщили в Минэнерго.

В Министерстве энергетики сообщили, что во время ремонта двух казахстанских нефтеперерабатывающих заводов в стране не будет недостатка бензина, передает zakon.kz.

Вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что казахстанцы не будут испытывать недостаток бензина во время ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ.

Мы с января прекратили экспорт нефтепродуктов, чтобы нарастить запасы. Я должен констатировать, что это была своевременная мера. По бензину у нас остатки с 200 тыс. тонн выросли до 250 тыс тонн, по дизтопливу мы наблюдаем хороший рост, - сказал он.

В Минэнерго сообщили, что на две недели перенесли работы на Шымкентском НПЗ из-за неполадок в работе Атырауского НПЗ. В итоге капитальный ремонт на Шымкентском НПЗ проведут ориентировочно с 10 апреля по 9 мая. В Павлодарском НПЗ ремонт проведут ориентировочно осенью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!