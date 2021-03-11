О лимитах при финансировании из бюджета спортклубов рассказал Сапиев

Назад пути нет.

Председатель комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК, олимпийский чемпион 2012 Серик Сапиев объяснил, как будет работать ограничение на финансирование спортивных клубов из государственного бюджета, передает zakon.kz.

Сапиев сообщил, что другого пути для развития спорта нет.

Это уже факт, что руководство решило перераспределить средства таким образом, что по 1,2 млрд тенге будет выделяться на хоккей с шайбой и на футбол. Остальные 450 млн - это максимальная сумма — на другие оставшиеся клубы. Поэтому будем двигаться в этом направлении и развивать спорт дальше. Клубам нужно искать спонсоров, воспитывать своих игроков, чтобы потом успешно их перепродавать другим клубам. У нас же практически все клубы привыкли получать бюджет, осваивать его, ездить, участвовать в чемпионатах, лигах — и вот так из года в год жили наши клубы, - сказал Серик Сапиев в эфире программы "QAZSPORT алаңы".

Теперь же, в новых реалиях, у спортклубов будет новое финансирование, не из госбюджета.

Клубы уже сами будут ориентироваться. Думаю, клубы все свои обязательства перед игроками выполнят и будут дальше двигаться, - пояснил Сапиев.

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