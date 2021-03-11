Отказавшая Тимати Say Mo впервые объяснила причину развода

Она не хочет, чтобы ее жалели.

Рэперша Say Mo совсем недолго прожила в браке с актером Шарипом Сериком. Но об истинных причинах развода девушка сообщила публике впервые, передает zakon.kz.

Знаменитость сообщила, что после развода с Шарипом Сериком решила выразить свои чувства в песне.

Второй куплет нового трека "Woman" про мои токсичные отношения, как я жила с абьюзером, сама этого не понимая. Хочу, чтобы люди, особенно женщины, слушали и поняли посыл. Я очень рада, что смогла выбраться из токсичных отношений, это очень тяжело, потому что это затягивает. Ты каждый раз думаешь, что ты виноват: "Я же сама виновата, но я не буду в следующий раз этого делать". Но абьюзер делает так, чтобы женщина думала, что она провокатор: "Ты же сама спровоцировала, поэтому я тебя ударил". И женщина думает: "Блин, я сама довела, ладно, промолчу". Такого не должно быть. В песне был еще четвертый куплет, который не вошел в окончательную версию. Он звучал так: защищая своих женщин, он забыл про остальных. Это о том, что мужик защищает свою маму, свою сестру, но почему-то женщину свою он не может защитить. Он может поднять руку, бросить, когда ей плохо, или не поддержать, когда все против нее, - заявила в эфире Gakku рэперша Say Mo.

На своей странице в Instagram она добавила, что не хочет жалости и сострадания со стороны общества.

Жалеть меня не нужно. Я себя уже спасла, теперь хочу помочь другим женщинам, которые находятся в токсичных отношениях. Я впервые затрагиваю эту тему, поэтому очень волновалась. Надеюсь, что смогла донести до вас свои мысли, - написала Say Mo.

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