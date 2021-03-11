До минус 30 похолодает в Казахстане 

Также ожидается метель.

Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев 12 марта, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Акмолинской областях температура ночью опустится до 30 мороза, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Лишь на западе РК под влиянием отрога антициклона погода – без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге днем гроза.

В Туркестанской области днем ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, в горных районах 30 м/с и более.

В Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Мангыстауской области местами ожидается гололед, метель, усиление ветра 17-22 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях порывы 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Карагандинской области местами ожидаются туман, ночью низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются - ночью туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман.

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