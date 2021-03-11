Дополнительное образование детей хотят узаконить в Казахстане

Акиматы будут определять среднюю стоимость содержания в расчете на одного ребенка.

Министерство образования и науки разработало проект приказа о внесении изменений и дополнений в Правила размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные отделения организаций высшего или послевузовского образования, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование, передает zakon.kz.

В частности, предлагается название самих правил дополнить фразой "и дополнительное образование детей".

Кроме того, вносится новая глава, предусматривающая размещение местными исполнительными органами государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей.

Местные же органы (акиматы) и будут определять среднюю стоимость содержания в расчете на одного ребенка.

На официальном интернет-ресурсе они будут размещать объявление о количестве мест по направлениям дополнительного образования, средней стоимости в расчете на одного ребенка в разрезе населенных пунктов и минимальных требованиях к образовательным программам дополнительного образования детей.

Для формирования перечня организаций для размещения государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей акиматы должны будут создать комиссии, которые будут являться постоянно действующим консультативно-совещательным органом.

Комиссии будут формироваться из числа представителей маслихатов, акиматов, управлений образования областей, города республиканского значения, столицы, отделов образования, неправительственных организаций и региональной палаты предпринимателей.

Количество членов комиссии должно быть нечетным. Председателем Комиссии является руководитель управления образования города республиканского значения, столицы, отделов образования.

Предусматриваются также критерии отбора организаций для размещения государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей:

наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии организации санитарно-эпидемиологическим требованиям;

наличие заключения о соответствии организации требованиям пожарной безопасности;

наличие справки или копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя, устав организации (учредительный договор), справки из банка об отсутствии задолженности, справки из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности с датой не раньше месячного срока до подачи документов;

наличие копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество либо копии договора аренды, используемое под организацию;

наличие для государственных организаций копий образовательных программ дополнительного образования для детей, утвержденных органами государственного управления, за исключением образовательных программ детских музыкальных школ, детских художественных школ и детских школ искусств, которые утверждаются уполномоченным органом в области образования; для частных организаций копий образовательных программ, утвержденных руководителем или учредителем, за исключением образовательных программ детских музыкальных школ, детских художественных школ и детских школ искусств, которые утверждаются уполномоченным органом в области образования.

Решение о включении в перечень организаций для размещения государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей публикуется на интернет-ресурсах управления образования областей, города республиканского значения, столицы, отделов образования в течении пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Организации, включенные в перечень, имеющих право на размещение государственного заказа на дополнительное образование детей, объявляют о начале приема заявлений с 15 августа по 1 сентября и с 15 по 31 декабря.

Прием в организацию осуществляется по направлениям, выдаваемым управлениями образования областей, городов республиканского значения, столицы в пределах объемов средств местных бюджетов.

Полный текст документа можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 29 марта.

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