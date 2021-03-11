Обязательные требования для бизнеса хотят свести в единый реестр

За последние 5 лет число предпринимателей, привлеченных адмответственности увеличилось вдвое, в 4 раза выросло количество жалоб об обжаловании решений и действий госорганов.

В Казахстане предложили пересмотреть требования к предпринимателям и создать их единый реестр, передает zakon.kz.

Это предложение было озвучено на пятом Форуме по защите бизнеса, организованном Генеральной прокуратурой при содействии Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

Генеральный Прокурор Гизат Нурдаулетов сообщил, что сегодня прокуроры выстраивают комплексную защиту бизнеса, начиная от пресечения незаконного вовлечения в уголовную орбиту и до сокращения административных барьеров. Совместно с НПП "Атамекен" и заинтересованными органами достигнуты определенные результаты.

Существенно сократились проверки. Почти на 40% снизилось число разрешений и требований к бизнесу (с 30 тыс. до 17 тыс.). Автоматизирована регистрация всех проверок. Комитет по правовой статистике и специальным учетам пресекает незаконные проверки.

В настоящее время по поручению главы государства вырабатываются меры по пресечению незаконного вмешательства в бизнес со стороны чиновников и органов уголовного преследования.

Отдельно участники Форума обсудили проблемы бизнеса, связанные с карантинными мерами. В этот период прокурорами защищены права более 60 тысяч предпринимателей.

Председатель Президиума НПП "Атамекен" Тимур Кулибаев подчеркнул, что совместно с прокуратурой и уполномоченными госорганами удалось разрешить ситуацию с неправомерными проверками и штрафами бизнеса в период пандемии. Подготовлены поправки по вопросам рейдерства и повышения ответственности должностных лиц за незаконное вмешательство в бизнес.

Роль прокуратуры в защите бизнеса будет значительно усилена. На площадке рабочих групп прорабатываются соответствующие предложения. В частности, по обращениям субъектов предпринимательства прокуроры будут иметь возможность напрямую проводить проверки в госорганах. Кроме того, они будут проверять законность начала уголовного преследования, устанавливать разумный срок расследования. С ними же будет согласовываться производство ревизий в ходе уголовного процесса, - отметил глава "Атамекена".

Он также отметил, что в рамках проводимой ревизии Налогового кодекса требуется дальнейшее упрощение налогового администрирования. В приоритете должны быть цифровизация, снижение нагрузки на ФОТ, меры по стимулированию вывода из теневой экономики.

Тимур Кулибаев акцентировал внимание на продолжающейся работе по регулированию предпринимательства "с чистого листа", в рамках которого большая часть требований к бизнесу будет пересмотрена.

На сегодняшний день одной из главных задач для грамотного написания мер регулирования "с чистого листа" является решение системных проблем, а для этого необходимо найти первопричину. Такую мысль в ходе своего выступления озвучил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов.

За последние 5 лет число предпринимателей, привлеченных адмответственности увеличилось вдвое, в 4 раза выросло количество жалоб об обжаловании решений и действий госорганов. Государственная машина каждый год вводит новые требования к бизнесу. И на сегодня никто не знает их точного количества. Как следствие – бизнес не знает всех требований, результат – такое количество наказанных. Следует определить границы и пределы государственного регулирования. Риска нет – не должно быть и регулирования, есть риск – государство вправе вводить регулирование. Регулирование не должно нести завышенных требований как для бизнеса, так и для государства. Мы можем написать отличные законы, но без соответствующего инструментария они не будут работать. Именно поэтому мы предлагаем введение Реестра обязательных требований. Это будет единая база, содержащая исчерпывающий перечень всех требований к бизнесу. Требование сидит в Реестре, по нему госорган вправе проверять и наказывать, в Реестре нет – нет наказания, - сказал Рустам Журсунов.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что госрегулирование должно соответствовать уровню развития технологий и быть разумным, а также системным и последовательным, то есть не создавать неоправданных барьеров для бизнеса.

Между Генеральной прокуратурой и НПП "Атамекен" достигнуты договоренности о необходимости решения системных проблем бизнеса на местах посредством заключения региональных дорожных карт.В завершении V Форума по защите бизнеса подписана Дорожная карта о совместном сотрудничестве на 2021 год, сообщили в пресс-службах Генеральной прокуратуры и НПП "Атамекен".

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