Названа цена, которую были готовы заплатить за участие на проекте "Дом-2"

Причиной закрытия "Дома-2" стала потеря интереса публики.

Экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев рассказал, как ему предлагали деньги за помощь в попадании на проект, передает zakon.kz.

Один из ветеранов проекта вспомнил, что раньше на "Дом-2" попадали скромные парни и девушки, а в последние годы проект заполонили эскортницы и качки.

Они перестали даже это скрывать (эскортницы). Когда среди нас появлялась какая-то девочка, которая рассказывала о том, что она … и мы обнаруживали какую-то очень скромную фотку, где она с грудью сфоткалась, и в Сети эта фотка была, ее все травили, кроме меня, и в итоге выгоняли. Беркову выгнали с позором. И тут оказывается, что все они там такие сейчас, - сказал Солнцев в интервью Алене Жигаловой.

Он уверен, что причиной закрытия "Дома-2" стала потеря интереса публики. А к этому привело слишком активное участие редакторов и авторов, реалити-шоу, по мнению Рустама, потеряло свою естественность.

Контента никакого нет. Люди все равно должны разгадывать ребус, они не должны понимать, что сейчас будет. Но они все понимали, - заявил Солнцев.

На вопрос о том, попадали ли на "Дом-2" через постель или деньги, Рустам ответить не смог.

Кастингом занималась Надежда Ермакова. Она – наша подруга. Но склонна ли она к такой авантюре – взять денежку? (…) Могу говорить только о себе, про Надежду не знаю. Честно говоря, мне поступало 2 предложения – затянуть каких-то эскортниц. Не затянул. Я им говорил так: "Это стоит вот столько-то". Но я понимал, что мне придется поделиться с кастингом и я поэтому накручивал что-то свое сверху. Но в итоге они все сливались сами, это 2 раза было. И то я специально называл большие суммы, тысяч 100 рублей. Однажды эту сумму мне привезли в гостиницу, а потом я сказал: "Пусть этот человек придет ко мне, который должен быть на Доме-2, и я с ним поговорю". И пришел ко мне парень. Не эскортница, а парень, мальчишка хотел. Он пришел, что-то мне провякал. Я подумал, как же мне его туда затягивать, что у меня это не получится. Я взял деньги, и начал думать это было 6 лет назад. Слава Богу, он спустя 2 дня передумал, написал очень корректно, и я ему вернул деньги в этот же вечер. Если бы я выполнил эту работу – легально, полулегально, с кем-то бы поделился, или бы у меня получилось его туда засунуть, то да, а так мне чужого не надо, - заявил Солнцев.

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