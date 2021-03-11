Fitch повысило рейтинги Банка развития Казахстана до уровня "BBB", прогноз "Стабильный"

Являясь банком развития, БРК предоставляет кредиты по ставкам ниже рыночных, что обуславливает низкую чистую процентную маржу.

Повышение долгосрочных РДЭ БРК и пересмотр уровня поддержки долгосрочного РДЭ до "BBB" отражают мнение Fitch об увеличении вероятности предоставления банку поддержки от Казахстана ("BBB"/прогноз "Стабильный") в случае необходимости.

Данное мнение учитывает длительную историю поддержки капиталом и фондированием от государства, которая увеличилась в последние годы, в том числе в условиях непростой операционной среды ввиду пандемии Covid-19. С 2013 г. банк получил взносы капитала от государства на сумму, эквивалентную 1 млрд. долл. (около 10% от среднего капитала ежегодно), и на сегодня на государственные источники приходится свыше трети всего фондирования банка.

Поддержка капиталом предоставляется государством через непосредственную материнскую компанию, АО Национальный управляющий холдинг Байтерек ("BBB"/прогноз "Стабильный"), в виде целевых трансфертов, что, по мнению агентства, сглаживает риски задержек с получением поддержки.

Важная роль БРК в рамках проводимой политики по поддержке развития недобывающих отраслей экономики и особый юридический статус в сочетании с долгосрочной и стратегической собственностью государства подкрепляют наши ожидания, что банку будет предоставляться поддержка.

Наша оценка способности и готовности государства предоставлять банку поддержку также принимает во внимание низкую стоимость потенциальной поддержки относительно имеющихся у государства ресурсов (заимствования, привлеченные от третьих сторон на финансовых рынках, у БРК составляли 4% от валютных резервов государства на конец 3 кв. 2020 г.), ряд гарантий по рыночному долгу от Байтерека, а также потенциальные негативные репутационные и экономические последствия в случае непредоставления поддержки банку.

Краткосрочные РДЭ "F2" соответствуют более высокому из двух возможных вариантов для долгосрочного РДЭ "BBB" в соответствии с методологией агентства по рейтингованию банков и отражают мнение Fitch, что источник поддержки имеет сильную позицию ликвидности и будет готов предоставить поддержку банку в случае необходимости.

Поддержка капиталом от государства может потребоваться с учетом высокорисковой бизнес-модели у БРК по предоставлению долгосрочного проектного финансирования (в том числе по проектам, осуществляемым с нуля), нередко с длинными льготными периодами. По оценкам Fitch, обесцененные кредиты (кредиты 3 стадии и приобретенные или созданные кредитно-обесцененные кредиты согласно МСФО9) были равны 8% от валовых кредитов на конец 3 кв. 2020 г. и были зарезервированы на 80%. Кредиты 2 стадии были значительными, на уровне 16% от валовых кредитов, и, по нашему мнению, некоторые из них могут перейти в категорию кредитов 3 стадии в среднесрочной перспективе. В сочетании с некоторыми другими проблемами на балансе суммарные высокорисковые активы составляли 241 млрд. тенге, или 50% от основного капитала по методологии Fitch на конец 3 кв. 2020 г.

Кредитный риск сглаживается предоставлением гарантий от государственных холдинговых компаний по некоторым кредитам 2 стадии, а также возможной государственной поддержкой некоторым из этих заемщиков ввиду их умеренной системной значимости. Долларовые кредиты частично были конвертированы в кредиты в национальной валюте, что сократило валютный риск в волатильной среде Казахстана.

Являясь банком развития, БРК предоставляет кредиты по ставкам ниже рыночных, что обуславливает низкую чистую процентную маржу (2% за 9 мес. 2020 г.). Прибыль до отчислений в резерв под обесценение (2% от средних валовых кредитов за 9 мес. 2020 г.) обеспечивает лишь ограниченную способность абсорбировать убытки. Как следствие, БРК полагается на ежегодную поддержку капиталом от государства в плане поддержания показателей капитала и дальнейшего роста кредитования. Показатель основного капитала по методологии Fitch был на уровне 16% от активов, взвешенных по риску, на конец 3 кв. 2020 г., что обеспечивает умеренный запас прочности на случай увеличения стоимости риска.

Основным источником фондирования у банка является долг, привлекаемый на финансовых рынках (кредиты от зарубежных банков и еврооблигации), который составлял 63% от суммарных обязательств на конец 3 кв. 2020 г., в то время как дешевое фондирование, связанное с государством, составляло еще 35%. Значительный объем ликвидности у БРК существенно превышал планируемые объемы погашения долга, привлеченного на финансовых рынках, в 2021 г.

РЕЙТИНГИ ДОЛГА

Рейтинги приоритетного необеспеченного долга БРК находятся на одном уровне с РДЭ банка.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ

Факторы, которые в отдельности или вместе могут привести к позитивному рейтинговому действию/повышению рейтингов:

- РДЭ БРК могут быть повышены в случае повышения суверенного рейтинга.

Факторы, которые в отдельности или вместе могут привести к негативному рейтинговому действию/понижению рейтингов:

- РДЭ БРК могут быть понижены в случае понижения суверенного рейтинга.

- Негативное рейтинговое действие и повторное возникновение нотчинга между рейтингами банка и суверенными рейтингами возможно в случае заметного ослабления роли БРК как института развития или его связей с государством. В то же время на сегодня Fitch не считает это вероятным.

БЛАГОПРИЯТНЫЙ/НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ СЦЕНАРИЙ

Кредитные рейтинги по международной шкале для эмитентов в секторе финансовых организаций имеют благоприятный рейтинговый сценарий (определяемый как 99-й процентиль изменений рейтингов в положительном направлении), предполагающий повышение рейтингов на три ступени в течение трехлетнего рейтингового горизонта, и неблагоприятный рейтинговый сценарий (определяемый как 99-й процентиль изменений рейтингов в отрицательном направлении), предполагающий понижение рейтингов на четыре ступени в течение трех лет. Полный диапазон кредитных рейтингов для благоприятного и неблагоприятного сценариев для всех рейтинговых категорий находится в пределах от "AAA" до "D". Кредитные рейтинги в рамках благоприятного и неблагоприятного сценариев основаны на исторических показателях. Более подробная информация о методологии, используемой при определении кредитных рейтингов для благоприятного и неблагоприятного сценариев по конкретному сектору, доступна по ссылке.

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