Появился полезный Telegram-бот для казахстанцев, живущих за рубежом 

Основной его задачей является предоставление и разъяснение информации о процедуре получения государственных услуг в казахстанских посольствах и консульствах.

Для защиты законных прав и интересов наших граждан за рубежом Министерство иностранных дел Казахстана разработало и запустило Telegram-бот "Консул-Көмек", сообщает zakon.kz.

Основной его задачей является предоставление и разъяснение информации о процедуре получения государственных услуг в казахстанских посольствах и консульствах. К примеру, если гражданин не знает, как, находясь за рубежом, получить через дипломатическое представительство свидетельство о рождении ребенка, зарегистрировать брак или оформить казахстанский паспорт, то с помощью указанного бота можно получить соответствующую информацию о перечне документов для получения государственных услуг и сроках их оказания, - сообщили в МИД РК.

Также бот позволяет заблаговременно забронировать посещение диппредставительства Казахстана для получения услуг.

По информации ведомства, для этого необходимо выбрать страну и город, в котором расположено ближайшее консульское учреждение, вписать свои контактные данные и выбрать дату и время. Затем заявителю подтвердят бронь или заявку, либо предложат другое свободное время посредством уведомления.

Бот МИД Казахстана "Консул-Көмек" в мессенджере Telegram доступен по ссылке @konsul_kaz_bot.

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