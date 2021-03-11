Телеведущего едва не убило в прямом эфире. Программу не прервали

Дело было в Колумбии.

Работа в прямом эфире в уютной телестудии тоже может быть опасной для жизни. В этом на личном примере убедился ведущий колумбийской версии спортивного телеканала ESPN Карлос Ордус, передает zakon.kz.

Во время эфира на ничего не подозревающего Ордуса сзади упала огромная декорация. Удар был неожиданным, стена прижала телеведущего к столу.

Но еще более шокитрующим была реакция коллег по эфиру. Они лишь на секунду испугались, а после продолжили вести эфир как ни в чем не бывало. В тоже время за кадром слышно, как остальные говорят Карлосу: "Спокойно, спокойно". Модератор шоу спустя 15 секунд после этого случая собрался и увел эфир на рекламу.

Позже выяснилось, что пострадавший ведущий родился в рубашке.

Я должен сказать всем, кто писал и поддерживал после инцидента прошлым вечером, что со мной все хорошо. Слава богу, после медицинского осмотра и обследования врачи не нашли ничего серьезного – только синяк и шишка на носу, никаких переломов. Спасибо всем, кто беспокоился, - написал Ордус в Твиттере.

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