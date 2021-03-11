Тимур Кулибаев поздравил Томаса Баха с переизбранием на пост президента МОК

Выборы состоялись во время работы 137-й сессии МОК, которая в эти дни проходит в режиме онлайн.

Глава Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев направил поздравительную телеграмму Томасу Баху в связи с его переизбранием на второй срок в качестве президента Международного Олимпийского комитета, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Позвольте от всей души поздравить Вас с переизбранием на пост Президента Международного олимпийского комитета! Убедительная поддержка всех членов нашей большой Олимпийской семьи свидетельствует о Вашем высочайшем авторитете, а также о заслуженном доверии и уверенности в вашем лидерстве. Ваш путь от спортсмена до Президента МОК, Ваша неиссякаемая приверженность к идеалам Олимпийского движения, продвижению спорта во всем его многообразии, многогранности, сохраняя единство и солидарность во всем мире, придает настоящее вдохновение. Ваш новаторский и миротворческий стиль привнес в Олимпийское движение поистине бесценный вклад. Такой Лидер необходим Олимпийской семье, в особенности в переживаемые непростые времена. Позвольте поблагодарить Вас за Ваш неоценимый труд и ежедневные усилия по развитию мира через спорт. Уверен, Олимпийское движение в надежных руках! Желаю Вам дальнейших успехов и грандиозных побед!

Добавим, что президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах переизбран на этот пост, набрав 93 голоса. Выборы состоялись во время работы 137-й сессии МОК, которая в эти дни проходит в режиме онлайн.

Полномочия главы Международного Олимпийского комитета после избрания вступят в силу после завершения Олимпиады в Токио. Напомним, Игры пройдут с 23 июля по 8 августа текущего года. Томас Бах является девятым по счету президентом МОК. Он занял этот пост в 2013 году. Как спортсмен Томас Бах был фехтовальщиком мирового класса, завоевав золотую олимпийскую медаль, а также две золотые медали в составе сборной Германии по фехтованию на рапирах на чемпионатах мира в Монреале в 1976 году и в Буэнос-Айресе в 1977 году. В 1981 году он стал одним из основателей Комиссии МОК по делам спортсменов, в которой оставался до 1988 года. В 1991 году стал членом МОК и с 1996 по 2013 год входил в состав Правления МОК. С 2000 по 2004, 2006 по 2010 гг. занимал должность вице-президента МОК, а в сентябре 2013 г. был избран президентом МОК.

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