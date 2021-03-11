США не будут бойкотировать Олимпиаду-2022

Подобные бойкоты "не были эффективны в прошлом".

Национальный олимпийский комитет (НОК) США выступает против идеи бойкота Олимпийских игр в 2022 году в Пекине, сообщает zakon.kz.

По словам главы организации Сьюзан Лайонс, многие испытывают беспокойство из-за ситуации с соблюдением прав человека в Китае.

Мы бы не хотели недооценивать то, что с точки зрения прав человека происходит в Китае, - отметила Лайонс. - Но я бы хотела подчеркнуть, что мы не поддерживаем бойкотирование спортсменами Олимпийских игр.

Как отмечает ТАСС, подобные бойкоты не были эффективны в прошлом, в частности - в 1980 году (на Олимпийских играх в Москве).

Оглядываясь назад, мы считаем, что бойкот лишь вредит спортсменам, которые посвятили тренировкам всю свою жизнь ради того, чтобы получить возможность представлять свою страну, - подчеркнула глава НОК США.

По ее словам, проблемы, способствующие появлению подобных призывов, "должны решаться на уровне властей".

Призывы бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее озвучивали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира.

Поводом стали приписываемые Пекину массовые репрессии в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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