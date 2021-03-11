Алматы в красной зоне – в ДСЭК ответили, переведут ли школьников на удаленку

Направлено письмо в Управление образования города Алматы о приостановлении формирования классов школ по 25 человек до стабилизации эпидемиологической ситуации в городе.

10 марта Нур-Султан и Алматы снова попали в "красную зону" по коронавирусу. 11 марта стало известно, что часть школьников в столице снова вернули на удаленку. Ждет ли тоже самое и алматинских учеников, ответили в ДСЭК города Алматы, сообщает zakon.kz.

Ранее в соответствии с постановлениями Главных государственных санитарных врачей Республики Казахстан и города Алматы было разрешено обучение в традиционном формате в школах с контингентом до 300 учащихся, по заявлению родителей комбинированное обучение учащихся с 1 по 5 классы (в международных школах с 1 по 7 классы) с комплектацией учащихся в классах до 25 человек.

А также, комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном режиме (не более 15 человек в классе с соблюдением социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс - 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима).

На сегодня эпидемиологическая ситуация по COVID-19 остается неустойчивой, город Алматы с "желтой зоны" переходит в "красную зону", продолжается регистрация новых случаев заболевания коронавирусной инфекции среди детей и персонала школ.

С начала учебного года в городе Алматы всего зарегистрировано среди учащихся 906 случаев коронавирусной инфекции. Из них заболело школьников, обучающихся в оффлайн формате - 18 %, дистанционно - 82 %. При этом, только за январь - март 2021 года среди алматинских школьников зарегистрировано до 55 % от всех случаев КВИ в школах.

Учитывая, что заболеваемость COVID-19 регистрируется среди учащихся и преподавателей, проведение ограничительных мероприятий в школах города Алматы продолжается.

В целях предупреждения распространения COVID -19 в организованных коллективах, Департаментом санитарно - эпидемиологического контроля направлено письмо в Управление образования города Алматы о приостановлении формирования классов школ по 25 человек до стабилизации эпидемиологической ситуации в городе, в период нахождения в "красной зоне" комплектацию классов школ проводить не более 15 учащихся. При стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID -19 в городе Алматы возможно дальнейшее послабление ограничительных мероприятий и рассмотрение городской комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди населения вопроса возобновления учебного процесса в школах, с информацией на официальных сайтах. пресс-служба города ДСЭК Алматы

2 марта главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление, разрешающее школьникам вернутся в классы.

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