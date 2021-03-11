В Павлодаре из-за гололеда ребенок получил перелом позвонка

В городе наблюдается наплыв пациентов.

В Павлодаре ребенок получил перелом позвонка из-за сильного гололеда, сообщает zakon.kz.

По данным врача-травматолога Павлодарской горбольницы №1 Жанболата Газизова, 10 марта наблюдался особенный наплыв пациентов с травмами, полученными от падений на улицах.

Как отмечает Sputnik.kz, за помощью обратилось около 80 человек - 20 человек были госпитализированы.

Самые распространенные травмы от падения - перелом лодыжки, голеностопного сустава, лучевой кости. Потому что люди, поскользнувшись, подворачивают ногу, - отметил врач.

Кроме того, среди пострадавших от вчерашнего падения на улице - пятеро детей.

Четверо из них после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение, а у одного ребенка - компрессионный перелом позвонка. Он госпитализирован в отделение травматологии детской областной больницы, - уточнили в пресс-службе управления здравоохранения области.

11 марта за дневную смену в больницу поступило около 40 человек, 6 человек направлены на госпитализацию.

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