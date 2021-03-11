В Павлодаре из-за гололеда ребенок получил перелом позвонка

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В городе наблюдается наплыв пациентов.
В Павлодаре ребенок получил перелом позвонка из-за сильного гололеда, сообщает zakon.kz.
По данным врача-травматолога Павлодарской горбольницы №1 Жанболата Газизова, 10 марта наблюдался особенный наплыв пациентов с травмами, полученными от падений на улицах.
Как отмечает Sputnik.kz, за помощью обратилось около 80 человек - 20 человек были госпитализированы.
Самые распространенные травмы от падения - перелом лодыжки, голеностопного сустава, лучевой кости. Потому что люди, поскользнувшись, подворачивают ногу, - отметил врач.
Кроме того, среди пострадавших от вчерашнего падения на улице - пятеро детей.
Четверо из них после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение, а у одного ребенка - компрессионный перелом позвонка. Он госпитализирован в отделение травматологии детской областной больницы, - уточнили в пресс-службе управления здравоохранения области.
11 марта за дневную смену в больницу поступило около 40 человек, 6 человек направлены на госпитализацию.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!