В Госдуме ответили политологу из Японии о блокировке Курил

Москва давно обозначила свою позицию по вопросу Южных Курил, - депутат Госдумы.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова японского политолога Акио Каватао о блокировке пролива между Южными Курилами и материковой частью России, сообщает zakon.kz.

Москва давно обозначила свою позицию по вопросу Южных Курил, приводит его слова RT.

По словам Новикова, в "японском политикуме" в очередной раз появилось стремление обострения так называемой проблемы "северных территорий".

Российская позиция, в свою очередь, сформулирована, внесены поправки в Конституцию, которые призваны гарантировать целостность российского государства, его территории. Дмитрий Новиков

Ранее Акио Каватао заявил, что Япония должна показать "готовность и способность" заблокировать проливы между Курилами и Россией. Это, по мнению политолога, поможет решить "территориальный вопрос".

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