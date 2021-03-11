Как пережили карантинный год в Акмолинской области

В короткие сроки было налажено производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Летом, в пик заболеваемости на помощь уже работающим медикам пришли 133 молодых медика — выпускника Кокшетауского высшего медицинского колледжа.

Вот уже год главный информационный повод в СМИ — коронавирусная инфекция. 16 марта прошлого года в Казахстане был объявлен режим ЧП. А подготовка к встрече неизвестного вируса началась гораздо раньше. О том, как акмолинский регион пережил этот год карантина рассказали в управлении внутренней политики, сообщает zakon.kz.

Задолго до появления вируса в области началась активная подготовка медицинских организаций, проводились тренировки и обучение для медработников, велась работа по предупреждению "завоза" инфекции из-за рубежа.

В регионе первый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован 26 марта.

Возникший дефицит антисептиков и защитных масок решен благодаря переориентированию ряда предприятий. Акмолинская компания-производитель алкогольной продукции "Asia Waters", уже в апреле приступила к выпуску антисептических средств. Их производство наладили еще несколько предприятий области, среди которых ТОО "Завод бытовой химии", ТОО "Гала Косметик и К", ТОО "Ардагер М Company", ТОО "Баур-Бек-Нур". С 19 марта совокупный объем производства антисептика составил более 725,1 тыс. литров.

Не менее серьезно предприниматели области взялись и за восполнение дефицита защитных масок. Швейные предприятия и ателье региона начали массовый пошив многоразовых масок из хлопка, изготавливая до 25 тысяч в сутки. Один из своих цехов переоборудовал для этих целей даже завод АО "Тыныс" в Кокшетау. Уже с 14 марта 2020 года суммарный объем производства защитных масок в нашем регионе составил более 1,8 млн штук.

Однако производство масок для предприятия в период пандемии стало далеко не главным. В короткие сроки было налажено производство аппаратов искусственной вентиляции легких модели "Кокчетав-4П", которые были необходимы в период пандемии. Выпущенными аппаратами предприятие снабжало не только нашу область, но и другие регионы страны. А управлению здравоохранения Акмолинской области руководством компанией было безвозмездно передано 17 таких аппаратов.

Летом, в пик заболеваемости на помощь уже работающим медикам пришли 133 молодых медика — выпускника Кокшетауского высшего медицинского колледжа, вышедшие на передовую в борьбе с инфекцией в бригадах скорой помощи и в мобильных бригадах поликлиник.

В сентябре началась мощная подготовка ко второй волне. Оснащались новой медицинской техникой больницы, созданы были солидные запасы лекарственных средств, как для стационаров, так и для амбулаторных больных.

В ноябре за городом, за два месяца выросла новая "умная" больница — Центр инфекционных заболеваний, рассчитанный на 180 стационарных коек и 20 реанимационных. С первых дней работы здесь принимают заболевших COVID-19, работает отдельный блок для беременных женщин, и с ноября прошлого года появились на свет уже десятки детей.

С февраля в регионе полным ходом идет вакцинация медицинских работников, педагогов, полицейских от COVID-19.

К слову, сегодня Акмолинская область согласно матрице эпидемиологической ситуации находится в "желтой зоне".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!