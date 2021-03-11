Почему при разделе имущества супруги становятся врагами, рассказал адвокат

Многие состоятельные мужчины после развода "превращаются" в неплатежеспособного работника, чтобы не платить алименты.

Тем, кто решил развестись, адвокат Олег Чернов советует мирно и разумно решить спорные вопросы, так как из-за нечестного раздела имущества и процессуальных баталий в судах страдают в первую очередь дети, сообщает zakon.kz.

- Олег Викторович, в своей адвокатской практике вы много занимаетесь бракоразводными процессами. Какие основные проблемы существуют сегодня в семейных спорах?

- Первое – все начинается с расторжения брака, с развода через суд. Когда нет ни детей, ни имущества, эта процедура проходит быстро, безболезненно, у супругов потухли друг к другу симпатии, страсть, интерес и они разбегаются в разные стороны и живут своей жизнью.

Но большей частью я вижу, как развод превращается в баталии между супругами и это, как вы понимаете, происходит при разделе имущества, приобретенного в период брака. Каждый начинает тянуть оделяло на себя. Кто-то создает искусственные долги. К примеру, недавно у меня было дело: мама якобы заняла своему сыну 30-35 миллионов тенге и сын, конечно же, подал потом на свою супругу в суд и просил признать эти деньги общим долгом и поделить пополам. Расписки составлялись задним числом. Юристы знают, что если расписка составлена в виде рукописного текста, то у нас, в Казахстане, экспертиза на определение давности такой расписки не проводится. Мать с сыном пытались повесить долг на его супругу, и если бы им удалось осуществить задуманное, то ее имущественная масса, которую она могла бы получить от раздела общего имущества, уменьшилась бы.

Так вот, когда семейные конфликты, споры начинаются именно из-за имущества, супруги, несмотря даже на то, что у них пятеро детей, становятся врагами, ненавидят друг друга, имущественный спор не дает им спокойно разойтись и сохранить хотя бы те дружественные отношения, которые были у них до этого.

Когда все делится честно, тогда вопросов нет, но такое редко встречается, чтобы стороны взяли и все честно поделили. Каждый, повторюсь, тянет одеяло на себя, каждый хочет забрать себе больше, потому что понимают, что становятся уже чужими друг для друга.

Бывает и такое, что, к примеру, супруга не работала, занималась бытом, воспитывала детей, а мужчина зарабатывал деньги, и он считает, что если он зарабатывал, то это все должно остаться ему.

Если взять мои судебные процессы, связанные с расторжением брака и разделом совместно нажитого имущества из последних пяти дел, то никто не хотел делить имущество пополам, честно.

- Почему вы не призываете своих клиентов мирно решить свои споры, и взять и поделить все пополам и на этом разойтись?

- Почему не призываю? Я всегда говорю об этом своим клиентам. Если вижу, что брачные отношения невозможно сохранить, призываю решить вопрос мирно.

Однако из-за нечестного раздела имущества, из-за этих процессуальных баталий в судах страдают в первую очередь дети. Супруги начинают ненавидеть друг друга, перестают общаться и дети реже видят своего отца, если они проживают с мамой.

В последующем отец может уклоняться от уплаты обязательств по алиментам, потому что деньги фактически получает его бывшая супруга. И у него в подсознании уже закрадывается мысль, что она его деньги получать не должна, потому что она его враг, и он начинает уклоняться от выплаты алиментов. Может, еще вчера он своего ребенка признавал, любил, участвовал в полном его содержании, а сегодня уже ограничивается 25-процентами от минимальной заработной платы - от 42 500 тенге. То есть искусственно создает себе доходы в минимальном размере, а реальные доходы не показывает, но при этом ездит на дорогом внедорожнике. Из-за чего это происходит? Из-за того, что у них изначально, на стадии раздела имущества произошел этот конфликт, и они не смогли его мирно разрешить.

Когда спор по разделу имущества разрешается мирным путем, и каждый супруг получает свою половину и остается довольным, то они потом и дальше продолжают общаться в интересах своих детей.

Отсюда вывод: если имущественный спор между супругами будет решен нечестно, то это препятствует дальнейшему сохранению их дружественных отношений хотя бы ради детей.

Поэтому я всегда рекомендую своим клиентам, вовлеченным в орбиту бракоразводных процессов, разрешить конфликтную ситуацию мирно, если есть возможность, либо поделить честно 50:50 или уступить где-то от своей доли с учетом несовершеннолетних детей.

У нас также судьи-медиаторы успешно примиряют стороны, когда, например, не удается сохранить брак, но, по крайней мере, удается сохранить хорошие отношения между сторонами. И бывшая супруга уже уходит из суда не в слезах, а с тем, что ей присудили, хотя бы половину.

Иногда ведь можно даже и половину не получить. Самое главное в таких ситуациях - так разрешать спор, чтобы обе стороны остались довольны и в дальнейшем продолжали общаться ради детей.

- Говоря сейчас про алименты вы, прежде всего, имеете в виду тех мужчин, которые были состоятельными в период семейной жизни?

- Да.

К сожалению, многие из них после распада семьи превращаются из бизнесмена в неплатежеспособного работника, либо якобы у него минимальная зарплата. А бывшая супруга знает, что это не так, что он зарабатывает гораздо больше, но скрывает свой доход. Это опять создает между родителями конфликт, и дети видят и чувствуют это и неправильно воспринимают своего отца.

То есть воспринимают его со слов своей матери, что их папа, мягко говоря, неправильно ведет себя. Поэтому здесь нужно приходить к какому-то компромиссу, заключить либо медиативное соглашение, либо соглашение о порядке уплаты алиментов. Это такой вопрос, который всегда можно отрегулировать и разрешить исключительно в интересах детей.

- А со стороны мужчин бывают ли такие благородные порывы, когда он все оставляет своей бывшей жене и детям, берет только свои личные вещи и уходит.

- Нет. Если есть имущество, то обязательно делят. Либо до суда, либо во время суда. В моей практике только один раз был случай, когда они сначала обратились в суд по разделу имущества, но потом отказались от иска, он сказал, я ушел к другой женщине, пусть она проживает в этой квартире с нашими общими детьми, я не буду ни выселять их, ни делить имущество. А так всегда делят.

Бывает и так, что, имея брачный договор, в котором все прописано, кому что полагается после развода, муж не исполняет свои обязанности. Допустим, в брачном договоре указано, что в случае развода ему остается дом, а ей – квартира. Но, учитывая, что все имущество было оформлено на супруга, он не исполняет передачу квартиры уже бывшей супруге, хотя она фактически там проживает, но право собственности на ее имя не зарегистрировано. И, конечно, приходится обращаться в суды, суды отказывают из-за неправильной формулировки условий брачного договора.

Например, в договоре неправильно указана площадь квартиры или адрес не полный. Нотариусы тоже отказываются регистрировать недвижимость из-за подобных казусов. У меня есть такое дело, где бывшая супруга уже второй год пытается оформить на себя квартиру, то есть разделить имущество, но не получается, брачный договор не исполняется.

Иногда супруг уклоняется, он знает, что они уже подписали брачный договор, и теперь ничего не хочет отдавать, все хочет оставить себе.

Бывают и другие случаи. Вот сейчас у меня совершенно свежее дело и там конфликт больше не между супругами, а между юристами, такое тоже бывает. Там вполне мирно можно разрешить спор. Есть две квартиры и каждому из супругов можно отдать по квартире, разделить 50:50. Но они уже начинают делить сломанный пылесос, вот прям в иске так и указывают – сломанный пылесос, понимаете? Но это же все составляют юристы, они убеждают своих клиентов, что это обязательно нужно включить в имущественную массу для раздела. Потрепанный диван, сломанный фен… И, таким образом, усложняют рассмотрение спора вместо того, чтобы помочь сторонам мирно договориться.

- Зачем юристам усложнять раздел имущества?

- Я думаю, тогда бы они не заработали тех денег, на которые рассчитывали. Для них это работа.

Я пытаюсь на каждом процессе уговорить вторую сторону решить вопрос миром, не делить разбитый утюг, сломанное кресло и так далее. Есть основное имущество – две квартиры, давайте их и делить пополам, зачем усложнять.

Судья провела медиацию, и стороны вроде договорились, кому какое имущество перейдет, а на следующий день – раз и все, у супруги поменялось мнение, она теперь не согласна на такой раздел, она хочет так, как указали юристы со всякой непригодной бытовой техникой делить. Иногда дело доходит до абсурда и это опять порождает конфликт между супругами.

Еще был кейс у меня, не такой старый. Супруг подал на раздел имущества и на раздел долгов. У них действительно было совместно нажитое имущество, они покупали машину, оформляли кредит. Мы предлагали разрешить вопрос мирно, честно, но они со своим юристом отказались, в итоге суд вообще им полностью отказал из-за процессуальных нарушений, которые допустил юрист при подаче иска.

Я на это указал и суд им, соответственно, отказал, а потом у них истекли сроки на подачу нового иска. То есть апелляцию на это решение они подавать не стали, потому что юрист еще раз прочитал закон и убедился, что допустил очень серьезную ошибку. А когда повторно обратился, то, извините, сроки уже вышли и в итоге они остались ни с чем. Этот яркий пример, когда можно получить ноль. Есть и такой риск.

- Некоторые женщины просто сами не хотят подавать на алименты, опасаясь, что он, когда состарится, будет требовать от детей тоже выплачивать ему алименты. Правильно ли поступают такие женщины, насколько оправданы их опасения?

- Это заблуждение. Если женщина не будет взыскивать алименты, то это просто ее упущение и все. Он вправе потом подать на своего ребенка и взыскивать с него алименты. Но если он уклонялся от уплаты алиментов, тогда суд по этому основанию может отказать ему во взыскании алиментов со своего ребенка.

- Бывают ли разводы из-за токалки, если да, то как часто?

- Чаще всего – во всяком случае, в моей практике – когда супруга узнавала о наличии токалки и если она не хотела прекращать семейные отношения, она просто предлагали своему мужу распрощаться с токалкой. Иногда женщины сами выходят на связь с токалкой и просят ее, чтобы она исчезла с их жизни.

- А судебные процессы по разводам с токалкой бывают и на что они при этом могут претендовать?

- Бракоразводные процессы с токалками не бывают, потому что они не состоят в законном браке, поэтому с ней развестись невозможно.

На что она при этом может претендовать? У меня был судебный кейс, когда токалка подала на взыскание алиментов и на взыскание ее содержания до достижения ребенком 3-летнего возраста. Суд отказал, мотивируя тем, что она не является его супругой, ребенок был рожден вне брака. А таким правом обладают только те женщины, которые состоят в законном браке. И когда оглашали решение суда, токалка возмутилась, почему у них нет таких прав, как у жен, хотя они, по ее мнению, делают практически одно и то же.

- Олег Викторович, какие пары в основном разводятся - богатые или среднестатистические?

- Обращаются всякие, но конфликт в основном возникает у богатых, потому что там начинается имущественный спор.

- Из-за чего в основном люди разводятся?

- В основном из-за того, что отношения у них дальше не развиваются, они начинают чаще ругаться, либо встретили кого-то другого, измены, пьет, бьет, играет – это наиболее часто встречающиеся причины развода. Причем разводятся не только молодые пары, но и люди, прожившие вместе 20-30-40 и более лет. Вот сейчас у меня рассматривается дело, где супруги состоят в браке с 1984 года.

- Какие бракоразводные процессы вы считает самыми тяжелыми?

- Когда начинают манипулировать детьми. Отец приезжает, хочет увидеть ребенка, мать не выпускает, отец силой забирает, драки, скандалы… Лучше, конечно, не доводить до этого и не травмировать детей, но не все родители это понимают, в ненависти друг к другу они забывают о детях...

Торгын Нурсеитова

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