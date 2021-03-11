С 2021 года требования об отработке гранта упрощены - МОН РК

Теперь выпускники после окончания вуза могут отработать положенный период по специальности не только в государственных организациях, как это требовалось ранее, но и в частных.

Изменения относительно отработки выпускников вузов, обучившихся по государственным образовательным грантам, были внесены в Закон "Об образовании" еще в 2016 году. В МОН РК напоминают, что согласно принятым Парламентом изменениям грантники должны были отработать по своей специальности в государственных организациях не менее трех лет, сообщает zakon.kz.

Соответственно эта норма распространяется на всех студентов, поступивших в вузы за счет государственного заказа, начиная с 2017-2018 учебного года.

Относительно отработки гранта: если студент поступил в вуз по гранту в 2017 году и завершает обучение в 2020-2021 учебном году, то он должен отработать согласно ранее принятому Закону. Так что ничего нового в этой норме нет". директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев

В начале 2021 года требования об отработке гранта были упрощены. Теперь выпускники после окончания вуза могут отработать положенный период по специальности не только в государственных организациях, как это требовалось ранее, но и в частных.

В пресс-служба МОН РК уточняют, что сроки отработки были пересмотрены в пользу тех, кто обучался по гранту не все четыре года, а только определенное время. К примеру, студент поступил в вуз на платное отделение и через некоторое время за хорошую успеваемость получил государственный образовательный грант или, наоборот, с гранта был переведен на платное отделение.

Студенты, которые отучились по госгранту, должны были отработать все три года, при этом исключительно в государственных организациях. С 2021 года применяется более гибкий подход. Теперь выпускники могут отработать период, соответствующий количеству лет бесплатного обучения, в любых организациях, т.е. вне зависимости от их формы собственности. Адлет Тойбаев

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