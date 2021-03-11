Три страны ЕС приостановили использование партии вакцины AstraZeneca

Отмечается, что запрет вводится только на использовании вакцины данной партии.

Италия приостанавливает использовании партии вакцины компании AstraZeneca, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Итальянского агентства по лекарствам (Aifa). Там заявили, что решение принято после сообщений о серьезных побочных эффектах.

Aifa оставляет за собой право принимать дальнейшие меры в случае необходимости, находясь в тесном сотрудничестве с EMA (Европейским агентством по лекарственным средствам).

Отмечается, что запрет вводится только на использовании вакцины данной партии.

Ранее стало известно, что по тем же причинам Норвегия и Дания приостанавливают вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. А власти Австрии решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины AstraZeneca после смерти привитого пациента.

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