Малыш скончался в Павлодаре из-за отказа родителей переливать кровь

Родители - приверженцы Свидетелей Иеговы, а эта вера не позволяет переливать кровь. Ребенок прожил всего сутки.

В Павлодаре скончался новорожденный, которому было необходимо срочное переливание крови, сообщает zakon.kz.

Родители - приверженцы Свидетелей Иеговы, а эта вера не позволяет переливать кровь. Ребенок прожил всего сутки, передает Pavlodarnews.kz.

Об этой истории стало известно лишь недавно. Мальчик родился недоношенным в конце января текущего года. Весил всего 700 граммов. По медицинским показаниям ему требовалось срочное переливание крови. Мама написала отказ несмотря на то, что врачи нескольких часов уговаривали ее, объясняя, чем это может закончиться.

Уговоры ничего не дали, женщина не переменила решения, ребенок умер.

В отказе она сообщила, что против процедуры, потому что "есть опасность заразить и получить осложнения через переливание крови". Однако была согласна на альтернативные методы лечения: ЭПО, препараты железа, витамины.

Это не первый случай с представителями этой религии в мире.

Если переубедить родителей не удается, а жизни ребенка угрожает опасность, собирается консилиум, который может решить провести процедуру вопреки воле родных. Но не так все просто. По Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения" и приказу министра здравоохранения медики могут повысить гемоглобин альтернативным способом.

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В Павлодаре после неудавшихся переговоров с молодой мамой позвонили в полицию и провели консилиум. Однако перелить кровь не успели, ребенок умер.

По словам неонатолога, недоношенный малыш был первым ребенком, младенец был "тяжелым", находился в реанимации. В прошлом году мать мальчика перенесла сложную операцию во время беременности, она заняла около шести часов. В тот же день женщине переливали кровь, об этом есть данные в ее медицинской карте.

Медики объясняют: если роженица начинает кровить на операционном столе, счет идет на минуты, уговаривать и выяснять ее вероисповедание возможности нет. Так бывает и с жертвами ДТП. После операции павлодарка на решение врачей не жаловалась.

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