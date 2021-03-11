Обвиняемый в убийстве костанайский полицейский арестован

Он не состоял ни на оперативной, ни на патрульной службе, а работал в отделе полиции системным администратором. Начальство считает, что он необъективно оценил обстановку.

Полицейского, подозреваемого в убийстве в Костанае, арестовали на два месяца, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе ДП области.

Инцидент произошел 8 марта. Поводом послужил конфликт в чате, в котором состояло более десяти человек.

После этого, полицейский получил множество звуковых сообщений с угрозами, что сейчас его приедут убивать.

"Братуха, я, короче, с цыган толпой еду. Ты захвати с собой человек 30. Мне кажется, 30 человек даже мало будет, потому что у нас стволы там, биты, короче. Ну ща подъедем". "Братуха, ты скажи перед группой, что заяву не накатаешь, я тебя раз на раз завалю, порежу", "Делай все по-пацански, по-черному", "Я тебя завалю".

Когда автор сообщений, ранее судимый, в нетрезвом состоянии приехал к нему, тот взял зарегистрированное ружье и выстрелил в него.

Позже в местной прессе появился материал, где приводились мнения родственников и коллег погибшего, о том, что погибший не был ни хулиганом, ни экстремистом. А судимость у него давняя - за попытку кражи. Жена же объяснила, что Ермек, когда выпьет, он может такие слова сказать, но это больше "понты" и что погибшего очерняют. Коллеги подтверждают, что Ермек всегда был улыбчив, с людьми доброжелателен.

В пресс-службе ДП Костанайской области отвечая на вопросы прессы отметили, что погибший не раз был в поле зрения полиции.

В частности, 8 февраля 2021 года пульт на 102 поступило сообщение от Дианы Адрахмановой, о том, что бывший гражданский муж вломился в квартиру и разбивает стекла.

Затем от нее поступило заявление в котором она просит "…оградить меня от противоправных действия моего бывшего супруга Е. Омарова и в целях обеспечения моей безопасности вынести защитное предписание, так он систематически приходи ко мне, устраивает скандалы, ведет себя агрессивно и причиняет мне моральное и психологическое давление".

Защитное предписание сроком на один месяц было вынесено и запрещало ему подходить к бывшей жене, а также вести с ней телефонные переговоры и вступать с ней в контакт, а также совершать умышленные противоправные деяния, причиняющие или содержащие угрозу причинения физического или психического страдания.

Кроме того, мужчина состоял на пробационном контроле, так как был осужден 20 октября 2020 года Бостандыкским районным судом к одному году ограничения свободы по статье 188 УК РК.

Ранее 29 августа 2020 года мать Д. Абдрахмановой обратилась с заявлением о том, что он не возвращает долг в сумме 150 000 тенге.

Далее, в Северном отделе полиции ответили, что в настоящее время расследуется уголовное дело от пациента за некачественное предоставление услуг и причинения вреда здоровью.

На запрос корреспондента zakon.kz в пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что полицейский, выстреливший в Ермека не состоял ни на оперативной, ни на патрульной службе. Он работал в отделе полиции системным администратором.

Начальник Департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов прокомментировал случившееся, тем, что полицейский необъективно оценил обстановку.

В настоящее время он арестован, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", а также начато служебное расследование. Проводятся следственные действия, ход расследования на контроле.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!