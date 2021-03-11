На ТЭЦ-2 в Темиртау загорелась бочка с краской – двое рабочих госпитализированы

Приложение zakon.kz
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Ремонт на предприятии остановлен. На место выехала специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств. Пострадавших экстренно доставили в больницу.
На ТЭЦ-2 в Темиртау произошел пожар, загорелась емкость с краской. Два человека пострадали, передает zakon.kz.
Инцидент произошел во время сварочных работ, говорится в сообщении ДЧС региона. Двое рабочих получили сильные ожоги.
У 51-летнего работника 95 процентов ожогов головы, лица, тела и конечностей. Также диагностирована травма верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения, тяжелый ожоговый шок.
У второго пострадавшего, 50-летнего мужчины - термический ожог грудной клетки, правого предплечья, кисти, правого бедра, обоих голеней на 25%. Легкий ожоговый шок.
Ремонт на предприятии остановлен. На место выехала специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств. Пострадавших экстренно доставили в больницу.
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